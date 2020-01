Ya han pasado varias horas, pero el fallecimiento de Kobe Bryant, como el de su hija Gianna y los restantes siete tripulantes del helicóptero, sigue doliendo. Y va a doler por mucho tiempo.

Si Kobe pudo hacerse con anillos a lo largo de su carrera fue, también, gracias a sus compañeros. Y uno de ellos, con el cuál compartió tres campeonatos, fue Shaquille O'Neal. Para muchos, conformaron la mejor dupla de la historia de la NBA.

En directo por la cadena TNT, Shaquille habló por primera vez del suceso: "He estado viendo videos con él y es muy duro. Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo. Realmente perdí a un hermano", comenzó diciendo Shaq.

"Siempre seremos el mejor dúo alguna vez creado, eso nunca va a cambiar. Pero desearía que a los 60 y 70, en nuestra casa de viejos o algún show, hubiéramos podido hablar de eso", expresó, mientras sus lágrimas comenzaban a hacerse presente. Quebrándose, adhirió: "No voy a poder hablar con él en su ceremonia del Salón de la Fama ni bromear por cuántos anillos teníamos cada uno. No vamos a poder volver a decirnos que si nos hubiéramos quedado juntos hubiéramos ganado 10 anillos".

"Quiero tomarme el tiempo para llamar a gente y decirle ‘te amo’. Rick Fox finalmente me llamó y me dijo ‘te amo’. Voy a tratar de hacer un mejor trabajo contactando personas y diciéndoles que las amo en vez de procrastinar siempre porque nunca sabes qué puede pasar. La vida es muy corta. Nunca me podría haber imaginado nada como esto. El otro día pensaba que nunca he visto nada como esto”, añadió. Cabe recordar que ambos estuvieron distantes por mucho tiempo, lo que porvocó la salida de Shaquille de los Lakers.

Literally this morning you reached out to me ....�� I love you forever unc❤️ I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 26, 2020

O'Neal finalizó con una frase que representa a muchos: "Duele, duele mucho. No he sentido un dolor tan agudo en mucho tiempo, definitivamente esto me cambiará para toda la vida".

