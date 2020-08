En VIVO: Philadelphia Union vs. Portland Timbers por el torneo MLS is Back

Philadelphia Union y Portland Timbers se medirán este miércoles por la semifinal del torneo MLS is Back.

Portland quedó entre los cuatro mejores del certamen luego de superar a New York City FC en cuartos de final por 3 a 1. Sebastián Blanco, Diego Valeri y Andy Polo fueron los encargados de anotar para los Timbers.

Philadelphia, por su parte, llegó a esta instancia tras el triunfo sobre Sporting Kansas City por 3 a 1 con dos goles de Sergio Santos Gomes y uno de Jamiro Monteiro.

El equipo que logre avanzar a la final deberá enfrentar al vencedor de Orlando City vs. Minnesota.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Philadelphia Union vs. Portland Timbers?

El partido de Philadelphia Union vs. Portland Timbers por la semifinal del torneo MLS is Back será este miércoles 5 de agosto en el ESPN Wide World of Sports Complex, Field 17.

Horario y canal de TV según cada país:

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET por FS1, TUDN, UniMás, FOX Deportes, FOX Sports app, TUDN app

Canadá: 20:00 horas por TSN, TSN App, TVA Sports 2, TVA Sports App

México: 19:00 horas por ESPN 3

Argentina: 21:00 horas por ESPN 3

