Bale, ¿qué opinas?: la nueva generación de USA le sacó un empate a Gales

Es la ‘Next Generation’ (Nueva Generación) y talento hay. La selección de Estados Unidos disputó su primer partido amistoso desde febrero y mal no lo hizo. ¿El rival? Una selección de Gales que no tuvo a sus jugadores estelares, pero no dejó de ser un combinado de talla europea.

Con un promedio de edad de 22 años, el seleccionado norteamericano empezó a mostrar a su nueva generación de cara a conseguir un cupo al Mundial de Qatar 2022, pero no por eso se dejaron intimidar de Gales y frente a la atenta mirada de Gareth Bale, sacó un empate 0-0 con mucha jerarquía y aplomo.

En la primera etapa, la más jugada más clara fue para Estados Unidos. Al minuto 33 un error de la defensa de Gales dejó solo frente al arco a Konrad de la Fuente, pero su poca experiencia, tan solo tiene 19 años y juega en el Barcelona B, lo llevó a tirar el remate por las nubes.

Como buen amistoso empezaron los cambios y el juego empezó a bajar de intensidad. Sin embargo, si prendías el TV y mirabas por un segundo el juego veías que la selección que hizo más por la victoria fue la ‘Nueva Generación’ de Estados Unidos. El 0-0, un resultado engañoso.

El próximo partido de Estados Unidos

Luego del empate 0-0 de Estados Unidos frente a Gales, el seleccionado norteamericano tendrá un segundo juego amistoso el próximo lunes 16 de noviembre frente a Panamá a las 15:45 ET. Una nueva oportunidad para ver el buen fútbol de la ‘Next Generation’.

Lee También