Estrella de los Blazers admite que se comprará la camiseta de Brady en los Buccaneers

En un reciente podcast transmitido desde su propia casa, CJ McCollum habló acerca de la reciente decisión de Tom Brady de unirse a los Tampa Bay Buccaneers.

Según el escolta de los Brazers, él entiende y respeta la decisión de Brady, e incluso admitió que iba a comprarse su nueva camiseta en los Bucs.

"Soy un gran fanático de los Browns, pero no voy a mentirte, recibiré una camiseta de Tom Brady Tampa Bay Buccaneers", admitió McCollum en el último episodio de su Pull Up a través de Podcast. "Es correcto que haga exactamente eso. No cambia mi fandom o mi amor por los Browns. Es solo un asentimiento y la comprensión de que este es un gran jugador que ha llevado su talento a un mercado diferente y lo respeto".

Para finalizar, agregó: "No creo que Tom haya tenido este tipo de armas a su alrededor, tal vez los años de la era de Randy Moss".

