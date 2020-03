Estrella de los Lakers explicó cómo frenar a Kawhi Leonard

Danny Green había pasado las últimas ocho temporadas en el mismo mismo vestuario que Kawhi Leonard, pues lo siguió desde el momento de su debut con los San Antonio Spurs y luego fue parte del trapaso que lo llevó a los Toronto Raptors.

Ahora, sin embargo, juegan en la vereda contraria; uno para los Lakers y el otro para los Clippers. En este sentido, Green es una pieza fundamental en la planificación de Frank Vogel a la hora de contener a Kawhi.

Y es que, si hay alguien autorizado para hablar acerca de Leonard, su rutina, sus fortalezas y debilidades, ese es su gran amigo Green. Por eso, recientemente comentó la mejor forma de defenderlo:

"Como con todos los grandes jugadores, no hay realmente forma de detenerlos, pero pueden tratar de contenerse. Creo que la mejor forma de hacerlo con él y cualquier otra súper estrella es tratar de limitar sus toques de balón. No dejarlo atrapar la pelota donde la quiere. Tratar de negarle algunos pases, hacerle doble marca en otros, mostrarle cosas distintas. Es un jugador rudo, sé lo que va a hacer y aún así no puedo frenarlo. Eso es lo que lo hace grande", confesó Green.

Ciertamente el juego de Leonard ha evolucionado considerablemente con el paso de los años. Ahora, más de ser un especialista a la defensiva, es también uno de los anotadores más versátiles de la liga.

Por eso, si los Lakers quieren consagrarse como los amos y señores de la ciudad, necesitarán escuchar a cabalidad todos los tips de Green para tratar de incomodar al actual MVP de las Finales.

