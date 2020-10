Exclusiva: los secretos de Fabricio Oberto para llegar a jugar contra LeBron

La NBA se viste de gala para llevarles unas sesiones virtuales imperdibles a los jugadores jóvenes y entrenadores de Latinoamérica. Con el proposito de ayudar al desarrollo de habilidades y capacidades, Jr. NBA llevará a cabo la Jr. NBA Week virtual del 2 al 6 de noviembre para los entrenadores y del 9 al 13 del mismo mes para niños y niñas.

Uno de los exjugadores de la NBA invitados a participar en el Jr. NBA Week virtual es Fabricio Oberto: campeón de la NBA con San Antonio Spurs (2007) y de los Juegos Olímpicos Atenas 2004 con Argentina. En una conversación exclusiva previa al evento, Bolavip dijo presente y habló con el expívot argentino.

Descomplicado y amable, Oberto le contó a Bolavip cuáles fueron esas claves que lo llevaron a poder llegar a la NBA, consagrarse como campeón y, sobre todo, darse el lujo de jugar con grandes jugadores como Tim Duncan, LeBron James y Kobe Bryant. ¡Una charla imperdible!

-¿Cuál fue esa condición que lo llevó a marcar diferencia para llegar a la NBA?

“Desde que empecé a jugar en Argentina lo que trate de buscar fue ser más solido. Siempre me gusto defender, eso es una ventaja. Hay jugadores que dicen trato de estar acá, pero si te gusta defender tienes mucho cubierto y después en ataque tienes el talento o entiendes el juego del equipo”.

“Defender bien era lo que mantenía en la cancha. Podía errar tiros, los primeros años en Europa tenía inconsistencia en el tiro libre. Entonces, si estaba en la cancha era porque defendía bien y hay cosas que dependían de mi: que yo te haga un bloqueo y no vayas al rebote era el resultado de mi insistencia y solidez”.

- ¿La solidez fue el secreto para llegar a la NBA?

“Ser solido en el juego es lo que le habilita a muchos jugadores si no tenes la suerte de estar entre los tres mejores que meten 25, 20 y 18 puntos. Vos te haces muy bueno en esos nueve lugares que quedan y tenes trabajo y juego por muchos años porque siempre vas a estar entre esos jugadores top”.

“Cuando llegue a San Antonio mejore mucho eso. Analizaba mucho en lo que podía ayudar y saber que jugaba con más faltas que otros jugadores y ya entraba y sabía que me iban a cobrar falta. Ese entendimiento que todos somos súper necesarios, muy diferentes, pero también que somos reemplazables. Entonces no quiere decir que si no metes 20 puntos no vales para el equipo. Podes valer mucho más y el reconocimiento te lo da los otros jugadores y el entrenador”.

- ¿Cuáles son los 5 mejores jugadores en la historia de la NBA para Fabricio Oberto?

“Uhh. Me críe con los Chicago Bulls, entonces ver ‘The Last Dance’ fue algo como terminar con los ojos húmedos o moqueando porque me pude dar cuenta todo lo que me inspiró el equipo, todas las cosas que veíamos y muchas historias que no sabíamos”.

“Despues de todo compartir un año en el equipo con Nick Van Exel, jugar con Robert Horry. Haber enfrentado a Kobe, a LeBron James todas las noches, poder decir esta noche defiendo a Yao Ming. ¿Ah? Mañana descanso y defendí a Shaquille O’neal. ¿Ah? Y pasado mañana si descansas y enfrentó a Dwight Howard y después te tocaba Rasheed Wallace.

"Para mi fue un viaje eterno de poder disfrutar y ver la gente que yo todos los días trataba de copiar movimientos. Dicen que copiar no es robar, después tu le metes tu calidad, tu forma y estilo. Esas cosas son increíbles”.

