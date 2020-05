Fin de la ilusión: Kevin Durant no volverá en esta temporada

Kevin Durant vs CLE in game 3 of the 2018 NBA Finals



43 points

13 rebounds

7 assists

15/23 FG

6/9 3PT

7/7 FT



Steph: 11 points (3-16 FG)

Klay: 10 points (4-11 FG)

Draymond: 10 points (4-8 FG) pic.twitter.com/LHYx9R5Zuw