Gabriel Deck ya se ganó al relator del Thunder: “Me encantó, está siempre bajo control”

¡Tortuga llegó para quedarse en la NBA! A Gabriel Deck solo le bastaron tres juegos para echarse al bolsillo a la prensa de Oklahoma City Thunder con su talento a la hora de liderar el ataque en el juego contra Phoenix Suns.

Deck entiende el idioma del baloncesto a la perfección porque con tres juegos NBA y no muchas prácticas empezó a entrar en sintonía con sus compañeros. El Thunder es un equipo en construcción y Gabriel está dispuesto a comandarlo.

Luego de liderar al equipo de Oklahoma en cuanto a rebotes (10) frente a Indiana Pacers llegó el turno para que Deck sumará su primer juego en la NBA con doble digito en puntos. Tortuga anotó 11 unidades en la derrota contra Phoenix Suns.

A los relatores de Estados Unidos le encanta el estilo de los argentinos en la NBA y a lo mostrado por Facundo Campazzo le llegó una sana competencia porque Gabriel Deck realizó una jugada que enamoró al narrador oficial del Thunder, Chris Fisher.

Los elogios a Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder

“Lo que realmente me gusta es como mueven la pelota. Leyeron la defensa, los compañeros se ubicaron y vemos aquí al señor Deck mostrando visión. Me encantó, está siempre bajo control, no se va desesperar. Siembre está bajo control leyendo a la defensa”, afirmó Chris Fisher sobre la jugada que le gusto del nuevo jugador argentino en la NBA.

