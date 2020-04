Sin muchos lujos: así pasa Antetokounmpo la cuarentena por Coronavirus

Es un tiempo difícil y delicado que ninguna persona en el mundo llegó a pensar que viviríamos y que se tendría que pasar una cuarentena debido a un virus que ya deja millones de muertos alrededor del mundo. Mucho menos lo imaginaron los deportistas de alto rendimiento que ahora tienen que estar encerrados en sus casas.

Un caso en particular es el basquetbolista Giannis Antetokounmpo. Al contrario de lo que muchos pensamos, el jugador es más reservado a la hora de mantenerse en forma en medio del aislamiento preventivo que está llevando a cabo por la pandemia del Coronavirus.

Foto: Gettyimages.

“Muchos jugadores de la NBA tienen un campo de juego en su casa, pero yo no, sólo hago ejercicio como montar la bicicleta, correr en la cinta, levantar pesas y me mantengo listo de esa manera, pero no juego baloncesto", contó el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada pasada de la NBA.

El jugador de los Milwaukee Bucks se aleja de los gimnasios ostentosos y prefiere ser más recatado a la hora de continuar su acondicionamiento físico en casa. “Nos proporcionan entrenamientos que podemos hacer en casa y también nos dan alimentos. Tienen (el equipo) una empresa de entrega que nos trae comida para nosotros y nuestras familias en la casa”, confesó Antetokounmpo.

Por último, el versátil jugador de los Bucks resaltó una de las cosas más importantes en medio de esta calamidad mundial y no se olvidó de manifestar su deseo para que regrese la acción de la NBA: “Pasar tiempo con su familia es genial. No podemos hacer esto durante la temporada, pero al final del día, sé que todos en este grupo nos estamos perdiendo del baloncesto”.

