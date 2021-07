Los Bucks decidieron si Giannis Antetokounmpo estará en el Juego 5 vs. Hawks

¡Uf! Respiraron de alivio en Milwaukee Bucks porque tras realizarle una resonancia magnética a Giannis Antetokounmpo llegaron buenas noticias. Sin embargo, la estrella de la NBA fue puesto en estado dudoso para el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Este vs. Atlanta Hawks y aseguraron que tenía un 25% de posibilidades para poder estar en el duelo de Playoffs.

Con la serie empatada 2-2 entre Bucks y Hawks, las estrellas de ambos equipos, Antetokounmpo y Trae Young, están entre algodones. Mientras que Giannis sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda en el Juego 4, el base Atlanta tuvo en esguince en el tercer partido de la Finales del Este.

En medio de este panorama para el Juego 5 Bucks vs. Hawks por Playoffs, empezará a las 20:30 ET de este jueves 1 de julio, las noticias para los aficionados de Milwaukee no fueron buenas porque aquella lesión en la que Antetokounmpo casi se rompe la rodilla trajo consecuencias.

Las imágenes de la lesión fueron tenebrosas y el silencio se apoderó de los aficionados asistentes al estadio State Farm Arena porque se temió lo peor. Por fortuna, se descartó que Giannis Antetokounmpo tuviera daño estructural en la rodilla izquierda. ¡Los Bucks esquivaron la primera bala!

Giannis Antetokounmpo no estará en el Juego 5 Bucks vs. Hawks de NBA Playoffs

Según informó Shams Charania, insider de la NBA, Giannis Antetokounmpo no jugará en el Juego 5 Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks por las Finales de la Conferencia Este, ya que no se recuperó de la hiperextensión que sufrió durante el cuarto partido de esta serie Playoffs.

Giannis Antetokounmpo no estará en el Juego 5 vs. Hawks (Foto: @ShamsCharania)

Lee También