La estrella de Los Angeles que Golden State Warriors quiere para Stephen Curry

El presente de los Golden State Warriors, pelean por uno de los puestos para jugar el Play-In y estar en los Playoffs, tiene con un millón de dudas a los directivos y al carecer de jugadores con jerarquía para Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson, cuando regrese, la idea de ir por Kawhi Leonard parece estar rondando por San Francisco.

Los Warriors ya revolucionaron la NBA cuando firmaron a Kevin Durant para la temporada 2016-17 así que nos le temblaría la mano e irían por una figura de la liga como Leonard. De esta manera, ya tendrían equipo para pelearle a Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets.

En el verano de 2018, Leonard firmó un contrato por tres temporadas con Los Angeles Clippers y la última temporada del vínculo tiene el asterisco de ser Player Option (opción jugador): Kawhi puede escoger si juga un año más con el equipo californiano o si se convierte en agente libre al finalizar la campaña 2020-21.

“No digo que me vaya a ir otro lado o que me quede aquí. Sólo estoy concentrado en la temporada. Obviamente, si estoy sano, la mejor decisión será rechazar la player option, pero eso no significa que me vaya o que me quede. Hablaremos de eso cuando sea el momento”, le contó Leonard a Los Angeles Times.

Los Golden State Warriors irían por Kawhi Leonard

Según informó Evan Massey, de NBA Analysis Network, los Golden State Warriors buscarían convencer a Kawhi Leonard en la agencia libre para que se una a Stephen Curry y compañía si el deseo del dos veces campeón de la liga es dejar a LA Clippers. “Es una posibilidad remota, pero algo digno de atención”, afirmó el analista.

Leonard despierta el interés de los Warriors (Foto: @massey_evan)

