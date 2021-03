"Ha leído un fake news": Juliana Oxenford discutió con médico por sistema de vacunación

La tensión en estos días sube a diario. Al coronavirus se suman las elecciones y es imposible separar un proceso del otro. Las noticias falsas, obviamente, están a la orden del día.

El debate en los últimos días pasa por la posibilidad de comprar de los privados las vacunas para la COVID-19. La propia presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones empresariales privadas (CONFIEP) ha descartado esa posibilidad. Igual, el debate continua.

.@julianaoxenford ,

En EEUU, si te vacunas en una clínica o farmacia(privados) , las personas pagan $0.00, así no tengan seguro. Y además vacunan de acuerdo al cronograma establecido por el gobierno.

Si eres el dueño de una empresa, igual te esperas que sea tu turno. — ���������� ������������ ��.��, ��.������ (@jesusanampa) March 3, 2021

Este martes, Juliana Oxenford entrevistó a un empresario que aseguraba estar negociando por su parte. Hablaron, además, del caso de Estados Unidos, en donde supuestamente se estaban vendiendo vacunas a privados, según Luis Ciccia.

Entonces, un médico reconocido llamado Jesus Anampa apuntó a la periodista: "El sector privado no compra vacunas. El gobierno compra las vacunas, y el sector privado es aliado para ayudar a la vacunacion de la poblacion, la cual es GRATIS".

Buenas noches. Creo que se ha enterado mal o ha leído un fake news. Jamás he dicho eso. Más bien hablé de que los contratos son de gobierno a gobierno. Por aquí va a encontrar mucha mentira. Saludos . https://t.co/ZY3797TEf0 — julianaoxenford (@julianaoxenford) March 3, 2021

Ella, entonces, negó que haya dicho que en EEUU se vendían dosis: "Creo que se ha enterado mal o ha leído un fake news. Jamás he dicho eso. Más bien hablé de que los contratos son de gobierno a gobierno. Por aquí va a encontrar mucha mentira. Saludos".

"¿Usted pide aclaración? Lo mismo le solicito yo a usted para que no pongan palabras en mi boca. Yo si estoy de acuerdo con que los privados entren, ahora no se puede", concluyó en una discusión que tuvo muchas idas y vueltas. Lo cierto es que ahora no se puede importar y que Oxenford asegura que no dijo que era posible ¡Todo más claro! ¡A estar atentos!

Le pido que antes de dar por hecho algo que alguien le contó , busque la fuente oficial (mi programa). No es responsable que se dirija a mi por aquí dando por sentado un hecho falso. Saludos https://t.co/WKOXut76Bf — julianaoxenford (@julianaoxenford) March 3, 2021

Usted lo ha dicho: “hablaron”. Quien se refirió al tema de los privados como posibilidad actual fue mi invitado. Usted pide aclaración? Lo mismo le solicito yo a usted para que no pongan palabras en mi boca. Yo si estoy de acuerdo con que los privados entren, ahora no se puede. https://t.co/Q9rZXXChLy — julianaoxenford (@julianaoxenford) March 3, 2021

Conoces el concepto de difamación? Ojalá que si. Estás asegurando algo que no he dicho. Que en EEUU venden vacunas? No sé para quien operas pero entiendo que en campaña electoral la calumnia está a la orden del día. https://t.co/orbnLXDhPd — julianaoxenford (@julianaoxenford) March 3, 2021

