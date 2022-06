Estados Unidos no solicitará el test de coronavirus para ingresar al país. La norma será a partir de este domingo 12 de junio para todos los viajeros que entren al país por vía aérea, según informaron las autoridades estadounidenses.

La medida fue establecida por las autoridades sanitarias de ese país en diciembre el 2021tras la llegada de la variante Ómicron. Se estima que en las próximas horas se comunicará oficialmente a través de la resolución que pone fin a una de las últimas medidas obligatorias contra la pandemia que Washington sostenía.

Meses atrás, el sector turístico y la industria aeronáutica insistían en esta medida al gobierno. La solicitud se volvió más fuerte en las últimas semanas después de que gente del sector afirmara que las restricciones estaban afectando a una economía aún frágil por los efectos de la pandemia.

El director ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, señaló una semana atrás en una conferencia que los requisitos de las pruebas eran “absurdos” y estaban “deprimiendo” los viajes de ocio y de negocios.

En abril, el gobierno de Biden sacó el requisito de utilizar los barbijos en los aviones, autobuses y otros medios de transporte público.

Pedido de vacunación

Sin embargo, se pedirá a los viajeros que entren por vía aérea a Estados Unidos que no inmigrantes y no ciudadanos tengan esquema de vacunación completo y demuestren la prueba de su vacunación previamente a tomar el vuelo a excepción de niños menores de 18 años, personas médicamente imposibilitadas de recibir la vacuna y viajeros de emergencia que no tienen acceso oportuno a una vacuna.

¿Cuáles son las vacunas aceptadas hasta el momento?

Las vacunas aceptadas actualmente son: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, y también vacunas como AstraZeneca, Covishield, Sinovac y Sinopharm.