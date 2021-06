¿Se acaba el show? Los Harlem Globetrotters quieren competir en serio y en la NBA

Por más de 95 años, los Harlem Globetrotters se han paseado por el mundo exhibiendo un espectáculo de magia, entretención y básquetbol, alegando la vida de niños, jóveves y adultos; pero ahora quieren dar un paso más allá, y están dispuestos a dejar esta faceta de lado para ingresar formalmente al deporte profesional, y en especial, a la National Basketball Association (NBA).

Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, quienes aprovechando el anuncio de la liga de expandir el número de equipos en el futuro próximo, publicaron una carta dirigida al Comisionado Adam Silver, argumentando que por un aspecto histórico, debiesen tener su lugar en la competición.

"Es hora de que la NBA honre lo que los Globetrotters han hecho por nuestro deporte; basándonos en lo que ya hemos probado, podemos presentar un equipo de talento a la par con los profesionales de hoy y queremos la oportunidad de hacerlo", señalaron los Globetrotters.

Los Harlem Globetrotters quieren competir en la NBA



Junto con recordar la última vez que se enfrentaron a un equipo profesional de Estados Unidos, como Los Angeles Lakers en 1949, el famoso equipo nacido en Chicago, pero que echó raíces en Nueva York, entregó sus razones para hacer el pedido.

"Nos encanta todo lo que están consiguiendo y estamos orgullosos en cómo nuestros jugadores se están levantando para ayudar a sus comunidades. Pero no lo olviden, el básquetbol no sería lo que es hoy sin nosotros. Ustedes (la NBA) juegan en 17 países, nosotros en 122. El mundo no habría escuchado hablar nunca del Dr. James Naismith si no fuera por los Globetrotters. Hemos difundido el juego", argumentan.

La carta de Harlem Globetrotters a la NBA (@Globies)

Además, añaden que "seguimos llenando estadios y haciendo crecer el básquetbol por todo el mundo. Cuando la NBA luchaba por atraer a algo más que unos pocos miles de aficionados, nosotros no tuvimos problemas en compartir cartel. A medida que la NBA crecía, fueron capaces de atraer a los mejores jugadores negros, pero recuerden quién ayudó a la NBA cuando empezó".

Lee También