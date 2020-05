¡Histórico! Nike lanza polémico comercial contra violencia racial y adidas lo comparte en redes sociales

Lo que la competencia por vender más artículos deportivos no ha podido lograr, el asesinato del hombre de raza negra George Floyd en Minneapolis, Minnesota, lo hizo posible. Es que en un hecho histórico, las empresas multinacionales Nike y adidas se han unido para expresar su posición contra la violencia racial.

La tarde de este viernes, la multinacional estadounidense lanzó un comercial tildado de polémico, donde da a conocer, en poco más de 60 segundos su sentir respecto del brutal ataque policial y las manifestaciones que se han generado en gran parte de la Unión Americana, provocando una ola de violencia.

"Por una vez no lo hagas. Que no se pretenda que no hay un problema en América. No te des la vuelta con el racismo. No aceptes que hay vidas inocentes que nos sean arrebatadas. No pongas más excusas. No creas que esto no te afecta. No te sientes y te calles. No creas que no puedes ser parte del cambio, seamos todos parte del cambio", señala el spot que finaliza con el hashtag #HastaQueGanemosTodos.