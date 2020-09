Exclusiva: Jamal Murray, la sorpresa de la NBA, se entrenaba sobre una pista de hielo

Si hay un nombre que ha sorprendido en los Playoffs de la NBA es el del base revelación de los Denver Nuggets, Jamal Murray. Su dinámica, intensidad y espíritu competitivo, han deslumbrado las duelas de la ‘burbuja’ para ser uno de los principales artífices que su equipo este peleando la Finales de la Conferencia del Oeste vs. Los Angeles Lakers.

En un diálogo exclusivo con Bolavip, Álvaro Martín, uno de los relatores más reconocidos de la NBA, contó una anécdota sobre cómo empezó a desarrollar el talento Jamal Murray con un método de entrenamiento que para todos sería considerado como una locura. ¡Una historia imperdible!

- Tuvo la oportunidad de estar con Jamal Murray en Medellín, Colombia, durante el programa de la NBA Basketball Without Borders 2019. ¿Qué nos puede decir de este joven talento?

“Murray fue entrenado por su padre cuando era chico a las afueras de Ontario, Canadá, y el papá lo obligaba a entrenar cuando la cancha de básquet la regaban con agua para que se congelase y se convirtiera en una pista de hockey sobre hielo. El papá, cuando no se utilizaba esa cancha para hockey, le decía a Jamal: ‘Vete a jugar a esa cancha congelada y él respondía: ‘Pero papá me voy a caer’. ‘Vete a jugar’ contestaba el padre y aprende a desarrollar balance”.

“El papá puso a Jamal Murray hacer una serie de pruebas que pensaríamos que son una locura, una absoluta locura y te das cuentas que le ha cambiado la métrica de lo que es posible e imposible, de lo que se puede lograr y se puede aguantar, y de lo quizás es inaguantable. Necesitamos entender que es una persona tremendamente competitiva”.

- ¿Y cómo es Jamal Murray fuera de las duelas de la NBA?

“Cuando lo conocí en Medellín cada rato que tenía disponible, y francamente el itinerario estaba cargado, él estaba estudiando cursos de pensamiento crítico en línea en la Universidad de Kentucky porque él quiere sacar su grado y con ese grado hacer otras cosas más como un título de maestría en administración comercial. Él tiene planes, tiene metas que se establece”.

“El comentario que hice en Medellín es que en el Mundial de 2023 en Asía no me extrañaría que Murray sea el mejor armador internacional de todo el mundo, incluyendo los estadounidenses. Yo creo que este chico tiene esa madera”.

- ¿La curiosidad de Murray es una de las claves de su talento?

“Murray fue a Medellín aprender y no fue de turista. Estaba interesado y me hacía preguntas: ‘¿Eso qué es? ¿Por qué está pasando esto? ¿Esto en qué consiste? No estaba ahí para pasar el tiempo, el usa su tiempo de forma muy consciente, y si hace eso con su rato de óseo, imagínense lo que debe ser una instrucción táctica, una nueva práctica o una nueva destreza que quiera desarrollar”.

“Todavía no es un jugador completo, pero está dando pasos escalonados en estos Playoffs y nos damos cuenta que no está cerca de su techo. Y cuando ves la madera de la cual está hecho y la composición intelectual y anímica nos damos cuenta que Murray nunca estará satisfecho”.



