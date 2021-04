"La lesión de Jamal Murray no beneficia a Facundo Campazzo": Andrés Nocioni

No fueron pocos los aficionados, principalmente los argentinos, que tras conocerse la gravedad de la lesión del canadiense Jamal Murray, que estará fuera del resto de la temporada en la NBA, apuntaron a que sería la gran oportunidad para que el base Facundo Campazzo pueda ser titular en Denver Nuggets.

Sin embargo, quienes saben del tema, son enfáticos en señalar todo lo contrario. Prueba de ello es el campeón olímpico Andrés Nocioni, hoy analista de la cadena ESPN, que en diálogo con el podcast Doble Doble, aseguró que la ausencia de la figura de la franquicia de Colorado no beneficia para nada a Facu.

"La lesión de Murray no lo favorece a Facu; primero, porque es un jugador clave para las aspiraciones de Denver, y mientras más arriba vayan, más van a sobresalir los jugadores; si el equipo no está de la mejor manera, por lógica, no lo beneficia a Campazzo", afirmó el ex alero de Chicago Bulls.

Facundo Campazzo ante Houston Rockets (NBA)

En ese sentido, Nocioni, que estuvo ocho años en la liga, enfatiza en que "Facu ya tiene sus minutos, ya tiene su protagonismo dentro del equipo, entonces no es necesario que pase algo así para que lo logre, porque ni al peor enemigo se le puede desear que le pase algo así".

Consultado por la adaptación de Campazzo a la NBA, Chapu agregó que "es una típica adaptación de cualquier jugador latinoamericano o europeo, salvo que seas una excepción como Luka Doncic; es muy normal, está jugando lo que tiene que jugar, el entrenador sabe lo que puede dar, sus compañeros lo conocen mejor, lo que pasa es que no tiene el protagonismo que tenía en Real Madrid y eso es lo que la gente reclama, y me parece que no lo debe tener".

En esa línea, Nocioni sostuvo que "él está en un equipo que está entre los cuatro mejores del Oeste, con chances de pelear una final de Conferencia; entonces, hay otras estrellas que están consolidadas, por lo que su transición ha sido correcta, ha tenido partidos buenos y malos, por eso la irregularidad".

