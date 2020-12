James Harden no quiere ir a Golden State Warriors y jugar con Stephen Curry: Bill Simmons

Golden State Warriors perdió a uno de sus mejores jugadores en la última temporada baja. Klay Thompson se rompió el tendón de Aquiles y no estará por segunda campaña NBA consecutiva, razón por la que para muchos la franquicia de la bahía no es un contendiente al anillo en el 2021.

Tener a Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Kelly Oubre Jr. y James Wiseman, entre otros, no parece ser el talento suficiente para algunos expertos, aunque Bill Simmons se fue al otro extremo de la discusión. Si faltaba algo para los expertos de la NBA, era creer que Curry y James Harden no serían compatibles para obtener el anillo, aunque esto sería compartido por La Barba.

De acuerdo al periodista de The Ringer, James Harden vetaría un traspaso hacia los Warriors, ya que allí estaría igual parado que en Houston Rockets. Es decir, estaría en un equipo en el que no podría obtener un anillo en esta temporada, ya que no habría el talento suficiente.

James Harden no quiere ir a Golden State Warriors

"Aquí está el problema si eres Harden: no ganarás el título si lo hacen, porque Klay Thompson estará fuera este año", dijo Simmons. “Entonces vas a jugar con Steph Curry y Draymond Green y no vas a ganar el título. Estás en el mismo lugar que estás ahora. Así que vetará eso ... sin Klay Thompson, no se está convenciendo de eso", informó Simmons.

Si Golden State Warriors quiere obtener a James Harden, debería dejar ir a todo el talento secundario para poder quedarse con Thompson, Curry y Green. Los cuatro, claro está, serían imbatibles, aunque si faltara en algún momento una pieza, esto no sería así y James Harden hizo hincapié en eso.

