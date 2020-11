¿Harden a los Warriors? Serían la ofensiva más temible de la NBA

No hay paz, llega la preocupación y los fanáticos ya no saben que pensar. En los Houston Rockets no dejan de explotar las bombas y tras el pedido de intercambio por parte de Russell Westbrook, las dudas empiezan a llegar sobre el futuro inmediato de James Harden.

Este martes, Shams Charania, insider de la NBA, informó que Harden sigue comprometido con los Rockets y está “asegurado” para la temporada, pero en el mercado de la agencia libre cualquier cosa puede pasar y por ese motivo, el portal especializado Fadeaway World plantea una posible llegada de ‘La Barba’ a los Golden State Warriors.

Con una oferta que incluye a Andrew Wiggins, Eric Paschall, Kevon Looney y el pick 2 de 2020, los Houston Rockets recibirían unos activos muy atractivos para dejar ir a James Harden, quién sería tentado para ir por su primer anillo de campeonato de la NBA con un ‘Big 4’ de ensueño.

Los Golden State Warriors tendrán de regreso en plenitud de condiciones a sus dos estrellas, Stephen Curry y Klay Thompson. Además, Draymond Green aportará liderazgo en la defensiva y si se da este intercambio bomba, llegaría un anotador estelar y de primer nivel como lo es James Harden.

Harden a los Warriors, una ofensiva temible en la NBA

James Harden promedió por juego en la temporada 2019-20 NBA 34.3 puntos y 7.5 asistencias, quedándose con título de anotación. De darse su llegada a Golden State Warriors, ‘La Barba’ cambiaría entre algunos nombres a Eric Gordon y Robert Covington por Curry y Thompson. Sin lugar a dudas, serían la ofensiva más temible de la NBA.

Lee También