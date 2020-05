Jordan, el barbero que tiene más Juegos de Estrellas que los Grandes Ligas

La cita era a las 9:00 p. m. hora de Nueva York, la llamada timbró tres veces y José López contestó: “Hola mi hermano, ¿cómo estás?” Más conocido como ‘Jordan’ en el mundo de las Grandes Ligas, el barbero más reconocido de la MLB aceptó una invitación para hablar con Bolavip.

Visualizó su sueño desde los nueve años y aprovechó al máximo el curso de barbería que le pagó su mamá. De a poco empezó a construir un “imperio”, como el mismo lo dice, en el sector de las barberías. Hoy en día tiene dos de las más reconocidas en la ‘Gran Manzana’: Jordan Sports Baber Shop y Jordan MVP Barbershop.

Jordan, quien tiene ese apodo por la leyenda de Chicago Bulls Michael Jordan, se describe así mismo como un “luchador, un gladiador que no se da por vencido”. Su cercanía con los jugadores de las Grandes Ligas ha sido tal que considera a Albert Pujols como su propio padre y a Robinson Canó como su hermano.

Incluso, describe a sus dos barberías “como si fueran un museo del Salón de la Fama hasta tengo la bola de los 599 salvados de Mariano Rivera”. Así fue la exclusiva conversación de Jordan con Bolavip.

Háblenos del inicio de su relación con los jugadores de la MLB

Uno de mis mejores amigos (Claudio Vargas) en República Dominicana lo firmaron y viajó para Miami. Me invitó al Spring Training de los Marlins, de ahí me contacto con Luis Castillo y me hice amigo de su chofer que conocía a Edgar Rentería, Orlando Cabrera y Albert Pujols; entre otros. Entonces los peloteros viajaban a Nueva York y decían que querían recortarse y les decían vayan a donde Jordan.

Jordan junto a Albert Pujols. Foto: @Jordanmvpbarber

¿Por qué se volvió tan popular su barbería?

Cuando comencé en la barbería en el 98 esas fotos con los Grandes Ligas las puse en cuadros al lado de donde yo recortaba. Entonces la gente me preguntaba qué si conocía a esa gente y yo les decía que sí, pero de mentiroso. Ya tu sabes… Les decía que eran amigos míos.

¿Recuerda la primera vez que vio entrar a Pujols a su barbería?

En ese 2001 empecé a recortar a Albert Pujols y era como decir que recortaba a LeBron James. Era uno de los deportistas más famosos de Estados Unidos. Albert es una persona que le gusta estar recortadito y lucir bien.

¿Desde ahí empezó su relación con él?

Albert me estima mucho por como yo he sido con él y con todos los muchachos. Siempre que está en Nueva York va a mi barbería, soy el que le manejo, voy y lo busco al hotel, le llevó la comida y todo lo que necesite. Siempre estoy con él. Trato de cuidarlo lo más que puedo. Decir acá en Nueva York el nombre de Albert Pujols es decir el nombre de Jordan el barbero. Siempre estamos juntos.

¿Por qué se ganó tanto la confianza de los jugadores?

Por la forma en la que yo soy. No me interesa el dinero de nadie. No me interesa hacerle el mal a nadie. Siempre vivo haciendo chistes con ellos, me dan golpes y nos molestamos. Con la mayoría de ellos son como si fueran hermanos. Siempre los llamo y me cogen el teléfono.

¿Qué tan cercano es a Robinson Canó?

Es mi hermanito. Él es muy bondadoso con las personas, es mi hermano y una persona que lo admiro porque siempre quiere superarse y ser el mejor. Él tiene un gran corazón porque siempre quiere ayudar a las personas, ha hecho como cuatro escuelas. Robinson es como lo dice su nombre: ‘Robin Hood’.

Jordan junto a Canó. Foto: @Jordanmvpbarber

Entre Canó, Pujols y Jordan, ¿quién tiene más Juegos de Estrellas?

Jaja, yo. Eso se los digo molestando, pero yo tengo todos esos Juegos de Estrellas es porque ellos son los que me llevan. Albert me ha llevado a cinco juegos y Robinson y Carlos Beltrá también.

¿La anécdota que más recuerda junto a los beisbolistas de la MLB?

Uno de mis mejores recuerdos fue cuando Vladimir Guerrero ganó el Home Run Derby (2007), yo estaba ahí y cuando hacia las pausas yo iba y le secaba el sudor. Esa vez fue increíble porque fue algo muy bonito al el ganar. También recuerdo cuando ganó Canó en 2011, fue especial porque estuve al lado de él como un hermano.

¿Es cierto que Aaron Judge le pidió consejos en el Home Run Derby?

Sí, en 2017 me pidió un par de tips. Me preguntó: ‘¿Qué hago?’. Yo le dije tomate tu tiempo porque si te llevas de los fanáticos te vas a cansar. Coge tu tiempo para batear le dije.

Jordan junto Aaron Judge. Foto: @Jordanmvpbarber

