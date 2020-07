Julian Edelman por dichos antisemitas de DeSean Jackson: "No hay lugar para el odio en este mundo"

Hace unos días, el receptor de Philadelphia Eagles, DeSean Jackson, utilizó sus redes sociales para compartir citas antisemitas y atribuidas al dictador alemán Adolf Hitler, que señalaban que "los judíos chantajearán a Estados Unidos para suprimir la idea de que los negros son los verdaderos niños de Israel; extorsionarán a Estados Unidos, su plan para dominar el mundo no funcionará si los negros saben quiénes eran".

Como era de esperar, esta acción generó un revuelo importante en las redes sociales, incluso el actual equipo de Jackson publicó una declaración condenando su acción, y anunciando que estudiará la situación para tomar las medidas correspondientes, que implicarían una sanción disciplinaria.

Pero ahora, dentro de los propios jugadores de la NFL comenzaron a salirle al cruce, tal es el caso de Julian Edelman, de los New England Patriots, quien utilizó su cuenta de Instagram para grabar un video dirigiéndose al receptor y se ofreció a que se reúnan para visitar el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.

"Estoy orgulloso de mi herencia judía, y para mí no se trata solo de religión. Cada vez que me encontraba con odio, nunca sentí que estuviera dirigido a mí. Fue solo después de formar parte de esta comunidad que aprendí lo destructivo que es el odio. El antisemitismo es una de las formas más antiguas de odio. Está arraigado en la ignorancia en el miedo. No hay lugar para el antisemitismo en este mundo", afirmó.