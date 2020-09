Durant acabó con Giannis y compañía: “No pueden defender un pick and roll”

Hace un buen tiempo Kevin Durant acostumbró a los fanáticos de la NBA a ser noticia por las declaraciones que hace fuera de la duela, va cumplir un año de recuperación por la rotura del tendón de Aquiles. Este viernes llegó la oportunidad para que disparará contra Giannis Antetokounmpo y los New York Knicks.

Durante el podcast del jugador de los New Orleans Pelicans, J.J. Redick, habló de varios temas polémicos y uno de los que más llamó atención fue la fuerte crítica que tuvo contra los Jugadores Defensivos del Año por su incapacidad a la hora de defender una de las jugadas básicas de la NBA. ¿Acaso fue un dardo contra Antetokounmpo?

“Es una gran diferencia entre los ve la prensa y lo que los jugadores piensan. Nosotros entendemos lo que es cada posesión en defensa. Veo los jugadores del All Defensive Team y digo: ‘Es muy fácil anotarles’. Veo jugadores defensivos del año que son sacados de la cancha en Playoffs porque no pueden defender un pick and roll o un switch”, afirmó Durant.



La estrella de los Brooklyn Nets no nombró directamente a Antetokounmpo, pero tampoco lo descartó así que el dardo de Durant pudo ser para Giannis, Anthony Davis, Ben Simmons, Rudy Gobert o Marcus Smart, quienes fueron elegidos como integrantes del All Defensive First Team. La polémica iba a continuar.

Kevin Durant explicó de manera contundente los rumores que lo vincularon con una llegada a los New York Knicks: “No, nunca lo planeé, ir a los Knicks. Eso fue sólo lo que los medios de comunicación publicaron; no hay espectáculo cuando vienes a nuestros juegos. Ni la Mecca del Madison (Square Garden) ni toda esa mierda”.

