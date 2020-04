Kevin Garnett promete "cumplir su sueño" del regreso de los Seattle Supersonics

Durante 41 años, la franquicia de los Seattle Supersonics fue una de las más grandes referentes de la NBA. Gracias a su afición incondicional, aún siguen siendo recordados ya añorados por los fanáticos más longevos del baloncesto del mundo, más de 10 años después de su partida hacia Oklahoma City.

Desde que los Sonics se convirtieron en el Oklahoma City Thunder han sido muchos los que han hablado acerca de devolverle el baloncesto a la ciudad de Seattle en un hipotético proyecto de expansión de la NBA. Sin embargo, la liga ha declarado en varias oportunidades que dicho proyecto es inviable por el momento.

Kevin Garnett - Getty

No obstante, eso no impedirá que Kevin Garnett intente que los Sonics vuelvan al mejor baloncesto del mundo. De acuerdo con el futuro miembro del Salón de la Fama, su sueño es comprar la franquicia y que regrese a la NBA, según declaró a Tim Reynolds de The Associated Press.

Acccording to @seattletimes KG is interesting in bringing back Seattle SuperSonics. pic.twitter.com/bPIcrCbOzf — Primetime_Boston (@Primetime_Bos) April 9, 2020

"Si tengo un sueño, tendría que decir que sería poder comprar los Seattle Supersonics y reactivar al noreste del pacífico. Seattle era enorme para nuestra liga y me encantaría poder hacer eso. Esa es la verdad. Si hay algo que puedo hacer mañana, es precisamente eso", declaró Garnett.

Los Sonics ganaron el campeonato en 1979 y contaron con figuras históricas de la liga como Gary Payton, Shawn Kemp y Ray Allen y su pabellón solía estar colmado de aficionados noche a noche. Sin lugar a duda su regreso sería una excelente noticia para todos los fanáticos del baloncesto.

Lee También