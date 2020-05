La Gata Fernández recordó el drama entre Tuzzio y Ameli: "Estuve tres horas con dolor de cabeza"

Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli quedaron marcados a fuego en la historia de River pero no precisamente por sus logros dentro de la cancha.

Fue hace exactamente 15 años cuando el primero acusó al segundo, frente a todos sus compañeros, de estar acostándose con su esposa.

Aquel escándalo que ningún seguidor del fútbol jamás olvidará fue recordado justamente por Gastón Fernández, que vivió todo muy de cerca.

Sobre el momento posterior a la práctica en la que estalló la bomba, comentó: "No dijeron que no podíamos decir nada de lo que pasó. esa mañana en el club. Yo llegué a mi casa y estuve tres horas con dolor de cabeza porque sabía lo que había pasado y no lo quería transmitir en mi casa".

Luego, en diálogo con TNT Sports, agregó: "Hasta que empezó a salir en los noticieros, en todos lados. Obviamente se lo conté a mi mama y mi hermana, que estaban conmigo".

Casi lamentándose, soltó: "Estábamos en la semifinal de la Copa Libertadores y primeros en el torneo. Pasábamos un momento maravilloso. Ese equipo estaba en un momento bárbaro y esa situación rompió la armonía, la concentración en el objetivo principal que teníamos. Son situaciones difíciles de manejar. Cuando hay una ruptura de esas o de cualquier otra índole, es muy difícil que los equipos tengan éxito".

