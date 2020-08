De colección: la edición fútbol del jersey de los Boston Red Sox

Los Boston Red Sox son uno de los equipos más tradicionales en la historia de la MLB. Están empatados en el tercer lugar con más Series Mundiales ganadas por cualquier equipo de las Grandes Ligas. Nada mal considerando que los Red Sox tuvieron una sequía de 86 años y en 2004 finalmente pudieron romper ‘La Maldición del Bambino’. Tomar esa rica historia y transferirla al mundo del fútbol no fue una tarea fácil, pero sentimos que hicimos lo mejor que pudimos con el jersey de los Boston Red Sox.

Establecidos en 1901, los Boston Red Sox no se convirtieron en los Red Sox hasta 1908, fueron una dinastía temprana, ganando cuatro Series Mundiales en los años 1912, 1915, 1916 y 1918. Después de un largo período sin campeonatos y muchas derrotas extrañas, lo que llevó a muchos fanáticos a creer que el equipo estaba maldecido, los Red Sox ganaron la Serie Mundial en 2004.

Su larga e intensa rivalidad con los New York Yankees se considera uno de los mejores eventos deportivos para asistir en los Estados Unidos. Han producido algunos de los juegos más memorables en la historia de la MLB. Incluso, algunos jugadores, grandes peloteros, han hecho el cambio y han jugado para ambos equipos.

Irónicamente, el mundo del fútbol y los Boston Red Sox están vinculados ya que el Fenway Sports Group, que es dueño del equipo, también es propietario del Liverpool F.C. de la Premier League de Inglaterra. Entonces, en lugar de venir del jardín izquierdo, estos jerseys son ideales para los Red Sox.

Jersey de local inspirada en la pasión de los fans de Boston Red Sox

El jersey de fútbol de Boston Red Sox inspirada en la pasión de los fanáticos de los Red Sox.

El jersey de fútbol Boston Red Sox ‘Fan Passion’ vista desde atrás.

El jersey de fútbol inspirada en los Boston Red Sox rinde homenaje a los colores clásicos del club y al mismo tiempo hace del rojo el color principal para representar la pasión de los fanáticos de los Red Sox. Después de tantos años de frustración, los fanáticos todavía acudían en masa al Fenway Park con la esperanza que los Red Sox cambiarán su historia y lo hicieron en 2004, es difícil encontrar unos fanáticos del béisbol con más pasión y aliento que los de los aficionados de los Red Sox.

El jersey de Boston Red Sox MLB presenta los apodos del equipo, así como los años en que ganaron la Serie Mundial.

La camiseta de local de los Red Sox detalla algunos de los apodos clásicos que tienen los equipos, The BoSox, The Sox y The Old Towne. También tiene en toda la camiseta todos los años en que los Red Sox obtuvieron sus nueve campeonatos de Serie Mundial, el último en 2018.

Muchos fanáticos acérrimos de los Boston Red Sox recordarán la Serie Munidial de 2004 porque el equipo rompió ‘La Maldición del Bambino’ al barrer a los St. Louis Cardinals, pero en realidad esa ALCS es más querida por los fieles de los Red Sox ya que regresaron de un 0-3 abajo en la serie para vencer a los New York Yankees en lo que se llama la remontada más impactante en la historia del béisbol.

El jersey modo fútbol de Boston Red Sox con el logo clásico del equipo en los números.

En la parte posterior y al igual que su hermano de la Premier League, Liverpool, los Sox tienen su logotipo principal en la parte inferior de cada número, el ahora clásico logotipo de los calcetines de los Red Sox. En la EPL, los equipos tienen el logo de la liga en los números, pero aquí colocamos el clásico logo del calcetín para seguir mostrando las muchas encarnaciones del pasado y presente de los Red Sox.

Jersey de visita inspirada en el ‘Monstruo Verde’

El jersey de visitante de los Boston Red Sox se inspira en el ‘Monstruo Verde’, el famoso marcador del estadio del club.

El jersey de fútbol de los Boston Red Sox inspirada en el ‘Monstruo Verde’ vista desde atrás.

Cuando piensas en los Red Sox y el Fenway Park, no te viene a la mente otra imagen que la del ‘Monstruo Verde’. ‘The Wall’ se encuentra a 37 pies y 2 pulgadas de altura y está a 310 pies del home plate y es un objetivo muy popular para los buenos bateadores diestros.

El ‘Monstruo Verde’ tiene un famoso marcador manual que es operado por el personal de los Red Sox y ha estado allí de una forma u otra desde 1914. El jersey de visitante toma ese elemento de marca registrada y tiene las letras del marcador y el año de fundación en la parte posterior de la camiseta. El ‘Monstruo Verde’ es uno de los elementos más fotografiados de Fenway Park por los fanáticos visitantes.

El jersey de visitante de los Boston Red Sox inspirada en el ‘Monstruo Verde’ tiene las clásicas letras del marcador en la parte posterior.

A lo largo de la manga del jersey de visitante de los Red Sox hay una inscripción que dice “Compañeros de equipo” en referencia a la estatua que se encuentra fuera del estadio que rinde homenaje a los logros en el campo y la química de los jugadores muy importantes en la historia de los Red Sox. Estos jugadores son Bobby Doerr, Dom DiMaggio, Johnny Pesky y Ted Williams, que llegaron al equipo entre las temporadas 1937 y 1942. Estos cuatro peloteros crearon un vínculo único y los propietarios de los equipos los han llamado "Los mejores jugadores y los mejores amigos".

Las palabras ‘compañeros de equipo’ están impresas a lo largo de la manga que representa a los cuatro jugadores que fueron inmortalizados con una estatua frente al Fenway Park.

Los Boston Red Sox son un equipo con una historia rica y única, desde los grandes logros del equipo hasta la ‘Maldición del Bambino’ y el renacimiento, por así decirlo, el club ha tenido algunos de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. El ‘Monstruo Verde’ es un elemento básico de los estadios de pelota de antaño y cualquier fanático de los Red Sox querrá lucir estas jerseys en un choque clásico contra los Yankees.

