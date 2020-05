La cantidad de dinero que cobran varios peloteros por juego en Grandes Ligas

En las Grandes Ligas Mike Trout y Gerrit Cole no son los únicos peloteros con un enorme incentivo para querer volver a los terrenos juego. Ambos lideran a un cuarteto de estrellas que cobrará $200.000 dólares por juego. Además, otros 65 peloteros recibirán al menos $100.000 dólares cada vez que su equipo gane o pierda si la temporada frenada por la pandemia de coronavirus, según The Associated Press.

A su vez, la mayoría de los novatos y los que cobran el salario mínimo recibirán casi $3.500 dólares cada uno. Cada juego en el calendario de las Grandes Ligas le da luz verde a los jugadores cobrar casi $24 millones.A su vez, los clubes también salen beneficiados, al tener importantes fuentes de ingresos gracias a canales regionales de televisión y los contratos nacionales por los derechos audiovisuales.

Trout, el astro de 28 años de Los Ángeles Angels con tres premios de Jugador Más Valioso en sus vitrinas, tiene un salario de $36 millones. Igualado con la cifra más alta de Grandes Ligas con Cole, el derecho de 29 años que dejó a Houston Astros en la agencia libre para firmar con los New York Yankees. Eso representa $222.222 dólares por encuentro en una temporada de 162 partidos.

Por otro lado, de los Colorado Rockies, Nolan Arenado, es tercero en la lista con $216.049 dólares por partido, seguido del derecho de Houston, Justin Verlander, con $203.704. Siguiente en la lista: el zurdo David Price, adquirido por Los Ángeles Dodgers en un cambio con Boston Red Sox en febrero pasado, con un sueldo por juego de $197.531 dólares.

Debido a esta situación, como parte de un acuerdo que MLB y el sindicato de peloteros concretaron en marzo, los peloteros obtuvieron un objetivo clave en las negociaciones: Si no hay partidos, cada jugador recibirá el mismo tiempo de servicio este año que en 2019. Como parte del pacto, los equipos adelantaron $170 millones de dólares en sueldos, pero los peloteros no pueden percibir más si se suspende la campaña. Además, los jugadores también acordaron salarios prorrateados basándose en el número de juegos que se realicen. Pero todo esto podría cambiar dependiendo de la situación que vaya transcurriendo con la pandemia del Coronavirus.

