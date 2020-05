Giancarlo Stanton aporta su grano de arena durante el Covid-19

Todos siguen esperando el regreso de las Grandes Ligas debido a la pandemia del Coronavirus, pero mientras eso sucede, muchos peloteros han decidido aportar su grano de arena a los más necesitados con esta situación y sobre todo a los que han estado trabajando para salvar vidas. Giancarlo Stanton ha ofrecido su ayuda donando 15.000 máscaras reutilizables a los profesionales médicos en la ciudad de Nueva York y el Sur de California.

Para ello, cada área recibirá 6,000 máscaras a dividirse entre las varias instalaciones, con la promesa de donar otras 3,000 en un futuro cercano por los estragos que pueda dejar el virus. Stanton, quien se sigue entrenando en el George M. Steinbrenner Field de Tampa, Florida y sumará su tercera temporada con los Bombarderos del Bronx.

“Me he dado cuenta de lo que necesitan los empleados de salud. He estado investigando qué más necesitan, qué les ayudará durante todo este largo proceso. Sé que han tenido que intercambiar máscaras durante sus jornadas. Por eso, con la limitación en general, pensé que sería una buena idea enviarles máscaras para reducir ese número”. Comentó Stanton en el New York Post.

Stanton es uno de los pocos jugadores del conjunto de Nueva York que aún acuden al Steinbrenner Field mientras sigue con su rehabilitación de un tirón en la pantorrilla derecha. El cañonero también tiene previsto enviar máscaras a hospitales en el área de Miami, donde jugó sus primeros ocho años de su carrera con los Marlins.

Asimismo, el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, indicó que si la temporada hubiera iniciado como se había planeado, Stanton ya hubiera estado listo para jugar. Pero habrá que seguir esperando ya que los tiempos han cambiado producto de la situación que ha está dejando el Coronavirus para el inicio de cualquier tipo de actividad, entre ellas, la MLB.

