Las 5 razones por las cuales los Yankees no ganan la Serie Mundial hace 11 años

En las últimas dos campañas, los New York Yankees empezaron la temporada con altas expectativas, pero a pesar de tener estrellas en el roster no cumplieron los objetivos y ya se acumulan once años desde que los ‘Bombarderos del Bronx’ no ganan la Serie Mundial.

El portal especializado 12up planteo cinco razones para justificar el declive de los Yankees en la última década y en la quinta posición eligieron la falta de liderazgo que tiene el equipo desde el retiro del gran capitán Derek Jeter. Aaron Judge ha intentado ser ese referente, pero no logra consolidarse.

Los directivos en cabeza de Brian Cashman son el cuarto motivo por el cual los Yankees no volvieron a ganar una Serie Mundial. El cambio de 180 grados que tuvieron que hacer para cuidarse de pagar el impuesto de lujo y empezar a traer menos figuras no resultó positivo.

El roster de los New York Yankees en la temporada 2017 estaba encaminado a ganar la Serie Mundial, pero el robo de señales de los Houston Astros se interpuso en el camino y este es el tercer motivo para continuar con la sequía en el ‘Clásico del Otoño’ según el mismo CC Sabathia.

La falta de un pitcher estelar en los New York Yankees

Hasta la temporada 2020 en la que firmaron a Gerrit Cole, los Yankees no contaban con un lanzador estelar en su rotación de abridores y tuvieron que convivir tanto con el declive de Sabathia como con los 7 años de Masahiro Tanaka en los que no se consolidó. El 2021 parece traer más claridad en cuanto a los pitchers estelares con las llegadas de Corey Kluber y Jameson Taillon.

El principal problema de los Yankees para no ganar una Serie Mundial

En la temporada 2019, New York Yankees rompió el récord de jugadores (29) con alguna lesión y fue la muestra que este ha sido el principal problema para que no ganen una Serie Mundial desde el 2009. Y si no nos crees, mira el ejemplo de Giancarlo Stanton y Aaron Judge, dos asistentes habituales a la lista de lesionados.

