Derek Jeter y Kobe Bryant tienen muchas cosas en común. Ambos fueron campeones, fieles a un equipo durante dos décadas e íconos de dos de las ciudades más importantes del mundo. Ambos fueron distintos, ambos sentaron precedentes de excelencia, ganando 5 campeonatos para sus equipos.

Pero quizás el aspecto más significativo que vinculaba al 2 de los Yankees con el 24 de los Lakers iba más allá del deporte: su amor por su familia y su compromiso como padres.

¡Emotivo! ��



Derek Jeter compartió una carta tras el fallecimiento de Kobe Bryant.



“Las conversaciones más significativas que tuvimos siempre fueron sobre la familia; Le encantaba ser papá, cuando hablemos sobre su legado, espero que podamos recordar esa parte de él”. pic.twitter.com/0kkBHlBqSf — 6-4-3 (@643Network) January 27, 2020

Es por eso que Jeter le dedicó unas sentidas palabras al Black Mamba por su trágico fallecimiento, aprovechando la plataforma que les ofrece The Players Tribune a las estrellas del deporte:

Derek Jeter remembers his friend Kobe Bryant.https://t.co/Zk2FBHBYve — The Players' Tribune (@PlayersTribune) January 27, 2020

"Todo lo que necesitaba saber sobre Kobe Bryant era esto: que a lo largo de nuestra amistad, las conversaciones más significativas que tuvimos, siempre fueron sobre familia. Deja a un lado una de las mejores carreras de baloncesto de todos los tiempos. Deje a un lado su famosa ética de trabajo, el Mamba 'mentality' y esa increíble voluntad de ganar.

Cuando pienso en Kobe, realmente termino recordando en esas pocas conversaciones personales que tuvimos la suerte de compartir juntos cada vez que teníamos una nueva hija. Estaba obsesionado con ser campeón, un asesino absoluto con el balón en las manos.

Entonces, ¿en los momentos que pude compartir con él? Realmente no hablaba de nada de eso. Le importaba mucho más ser el esposo de Vanessa y el padre de sus hijas. Amaba a su familia. Eso es lo importante. Y ese es el Kobe que recordaré.

Quiero dar mi más sentido pésame a Vanessa y al resto de la familia Bryant, y a las familias de los demás pasajeros. Tragedias como esta tienen una forma cruel de recordarnos lo que es importante en la vida: pasar tiempo con nuestros seres queridos y estar allí para ellos sin importar nada. Los eventos de hoy se sienten especialmente crueles.

He visto al tipo ir por 81 puntos. Lo he visto anotar canastos al sonar la chicharra. Lo he visto ganar medallas de oro y anillos de campeonato. Pero nunca lo había visto tan feliz como se veía el otro día libre: con un brazo alrededor de Gigi, sentado junto a la cancha y solo ... hablando. Sí, claro, hablando de baloncesto, pero tienes la sensación de que en esos momentos se habría contentado con hablar de cualquier cosa.

A Kobe le encantaba ser papá. Y cuando hablemos sobre su legado, realmente espero que podamos recordar esa parte esencial de él. Descansa en paz con Gianna Bryant. Descansa en paz al resto de pasajeros a bordo. Y descanse en paz Kobe Bryant, quien sabía que su vida era tan importante como el amor que sentía por las personas que la rodeaban. Qué sabía que había nacido para jugar baloncesto. Pero su familia iba sobre todo", escribió el gran capitán.

Lee También