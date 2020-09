Como todo un ‘Rey’: así luce la suite de LeBron en la ‘burbuja’ de la NBA

El descanso es fundamental en los deportistas de alto rendimiento para poder dar lo mejor en cada juego y esto lo tiene más que claro LeBron James. La estrella de Los Angeles Lakers se prepara para disputar las Finales de la Conferencia del Oeste y mientras esperan rival se filtró un video de la lujosa habitación en la que duerme en la ‘burbuja’ de la NBA.

A todo rey, todo honor y la organización de la NBA no se guardó un lujo para darle una de las mejores suites de uno de los hoteles del ESPN Wide World of Sports Complex. En el video que se viralizó en Twitter se puede ver que lo LeBron no tiene una habitación sino un apartamento.

LeBron comparte la suite del ‘Rey’ con su esposa, Savannah Brinson, mientras que sus hijos se quedaron en Los Angeles y no ingresaron a la ‘buburja’ porque el mismo James declaró que no quería que se aburrieran sin nada que hacer con todo cerrado en el complejo de Disney.

En lo deportivo, LeBron se puso en modo LeBron durante los Playoffs y promedia por juego 26.6 puntos, 10.3 rebotes y 8.8 asistencias. ‘El Rey’ tiene un 55.3 por ciento de efectividad en tiros de campo y el cuarto anillo de campeonato de James parace estar encaminado.

El rival de Los Angeles Lakers en las Finales de la Conferencia del Oeste se conocerá este martes luego del séptimo juego entre LA Clippers y Denver Nuggets, que se llevará a cabo a las 18:30 ET. No hay dudas que LeBron James, Anthony Davis y compañía parten como favoritos.

