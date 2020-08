Escándalo: la hermana de Lillard le dice a George que se casó con una stripper

Se sacan chispas cada vez que se enfrentan y este sábado no fue la excepción. En la victoria de LA Clippers por 122 a 117 sobre Portland Trail Blazers, Paul George y Damian Lillard vivieron otro capítulo de trash talk con una situación cumbre: dos tiros libres fallidos en el momento clutch del encuentro.

Lillard tuvo la oportunidad de anotar para darle la ventaja a los Blazers, pero para sorpresa de todos falló dos tiros libres y la banca de los Clippers, en especial Patrick Beverley, se le burlaron en la cara. El armador no se quedó callado y les contestó en rueda de prensa.

“Envié a Pat Bev a casa antes ... PG (Paul George) acaba de ser enviado a casa por mí el año pasado en los playoffs”, afirmó Lillard en la conferencia de prensa posterior al juego antes que dos protagonistas más aparecerían en este conflicto: la hermana de Damian y la esposa de George.

Damian Lillard’s sister calls Paul George’s girlfriend a stripper Paul George’s girlfriend calls Damian Lillard’s sister a cow This just took a wild turn (Credit: @envyrgn / @SWDTweets1 ) pic.twitter.com/17hQMBGK9T

“Todo el mundo sabe cómo se me puede poner la boca ... no puedes hablar. Dejaste embarazada a una stripper y luego limpiaste el (improperio). Luego, mira sus labios, mira su cara ... me estoy volviendo personal con eso. No me importa”, sostuvo La'nae Lillard.