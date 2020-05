La inducción de Kobe Bryant al Salón de la Fama fue aplazada un año

El coronavirus ha pausado todos los eventos posibles que involucran el deporte. Si bien es cierto que determinados espectáculos, como fue el draft de la NFL, se pueden realizar de manera remota, hay otras ceremonias que necesitan la presencia de personas por celebrarse una vez en la historia.

La inducción al Salón de la Fama del 2020 (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame), que involucraba al recientemente fallecido Kobe Bryant, debió ser postergada todo un año, con la esperanza de celebrarse en el 2021, una vez que no haya pandemia y no exista riesgo de contagio.

"Definitivamente estamos cancelando. Será el primer trimestre del próximo año. Nos reuniremos en un par de semanas y analizaremos las opciones de cómo, cuándo y dónde", reveló Jerry Colangelo, presidente de la junta de gobernadores del mencionado Salón, a ESPN. La fecha inicial estipulada era del 28 al 30 de agosto, mientras que las alternativas del 10 al 12 de octubre de este año.

Bryant iba a ser reconocido junto a otras leyendas, como lo son Tim Duncan, cinco veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y uno de los mejores anotadores de la historia, como también junto a Kevin Garnett, quien supo consagrarse con Boston Celtics y ser 15 veces All-Star.

La inducción incluía al fantástico Rudy Tomjanovich, la impresionante exjugadora de la WNBA Tamika Catchings, los entrenadores de baloncesto femenino Barbara Stevens y Baylor Kim Mulkey. Además, también estarán el exejecutivo de la FIBA y del Comité Olímpico Internacional, Patrick Baumann, y el exentrenador universitario Eddie Sutton.

Lee También