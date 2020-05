Llegó una nueva respuesta: Clyde Drexler le clavó una daga a Michael Jordan

The Last Dance nos enseñó que Michael Jordan siempre encontró un motivo para motivarse, ya sea por cualquier incidencia mínima extradeportiva, o también por comparaciones. Ahora bien, si MJ encontraba un motivo real antes de unas finales, sería una misión imposible impedir que se salga con la suya.

En la temporada 1991-92 de la NBA, la liga tuvo dos reyes que reinaron por conferencias. Jordan era el líder del este con los Chicago Bulls, mientras que en el oeste gobernaba Clyde Drexler con Portland Trail Blazers. El hecho fue que, debido a sus actuaciones, ambos jugadores se encontraron en las finales del 92.

Resulta que Su Majestad fue elegido como el MVP de la temporada, aunque las comparaciones ponían a uno y otro casi al mismo nivel, aunque con Michael un poco por encima. Ese “poco” fastidió a Jordan, quien no perdonó, ganó las series y, como si fuera poco, contó todo esto en The Last Dance, despotricando a Drexler.

El campeón con Houston Rockets en 1995 tuvo su momento y respondió a lo dicho por Mike en el documental: "Ese es el documental de Michael, así que obviamente será desde su perspectiva. Todos tienen derecho a su propia opinión. Muchas veces los chicos de un equipo no se querían con los de otros, pero a medida que envejeces, tienes que ir más allá de todo eso y mostrar un poco de amor y respeto por las personas con las que jugaste y en contra”, declaró en SportsTalk 790.

“Este es un juego de equipo, puedes tener 50 puntos y 40 rebotes, pero si pierdes... Entonces, odio cuando la gente actúa como si fuera una competencia individual. No tomé 35 tiros y obtuve 20 tiros libres por noche, así que no iba a sumar 40 puntos por noche”, sentenció Drexler.

