La influencia que tuvo Michael Jordan sobre Alex Rodríguez en el béisbol

El expelotero de los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez, ponderó la carrera que tuvo Michael Jordan como beisbolista en su momento. A pesar de no llegar a ser un gran profesional con el bate y corriendo las bases para sus críticos, Rodríguez consideró que el camino transitado por Jordan en este deporte fue subestimado, ya que se requiere de mucha valentía y mentalidad ganadora.

Hace unos días Michael Jordan protagonizó su nueva serie denominada "The Last Dance", en la que relata los mejores momentos como deportista defendiendo la camiseta de los Chicago Bulls. Estas acciones, emocionaron nuevamente a los amantes del deporte y Alex Rodriguez no fue una excepción. La carrera de Jordan fue una inspiración para todos los deportistas, considerándolo uno de los mejores atletas de todos los tiempos.

Por este motivo, Alex Rodríguez también recordó lo que significó para su carrera en las Grandes Ligas que Michael Jordan también haya pisado el diamante para jugar béisbol. "Lo que Jordan intentó hacer en el béisbol fue uno de sus mayores logros de su carrera", afirmó Alex para Sports IIIlustraded. En donde también consideró que a Jordan se le juzgó injustamente durante su paso por el béisbol, ya que había logrado grandes cosas con los Chicago Bulls.

Simplemente Michael Jordan. THE GOAT

Esto hizo ante los Lakers en su primer anillo.#DíaDeLosBulls pic.twitter.com/CWJpiihiz7 — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) April 20, 2020

A sus 30 años de edad fue cuando Michael Jordan abandonó a los tres veces campeones de la NBA, los Chicago Bulls, para jugar con los Barones de Birmingham en 1994. Un conjunto de ligas menores de Doble A en el sistema de los White Sox de las Grandes Ligas. Alex Rodríguez también comentó que una de sus frases favoritas de Jordan era: "El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos".

"Como eres Michael Jordan, serás Juzgado con un barómetro completamente injusto. Para él tener una racha de bateo de .200 y robar tantas bases como 30 en 127 juegos, para mí es bastante notable", aseveró Rodríguez. Sin embargo, cuando Jordan abandonó el béisbol para regresar a la NBA, lo hizo con una mentalidad distinta, reconocido por el mismo Phil Jackson quien aseguró que Jordan en 1995 era muy diferente al Jordan de 1993, más humilde, generoso y maduro.

