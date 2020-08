La polémica entre el Comisionado de MLB y el gerente general de New York Mets

Una insólita polémica fue la que protagonizaron el gerente general de New York Mets, Brodie Van Wagenen, y el Comisionado de la Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, producto de la protesta en contra de la violencia racial que realizaron sus jugadores en el partido ante Miami Marlins.

La confusión se produjo luego que filtrara un video de una conversación que sostenía la plana ejecutiva de los Metropolitanos en la previa al juego del miércoles, donde el ejecutivo afirmó que la máxima autoridad de Grandes Ligas sugirió que los jugadores salieran a hacer gestos simbólicos y luego regresaran al campo una hora más tarde.

Full transcript of the video: pic.twitter.com/me5s6xpbXv — Jeff Passan (@JeffPassan) August 27, 2020

Tras conocerse este pietaje, el Comisionado Manfred envió un comunicado respondiendo a estos dichos, asegurando que "no he intentado de ninguna manera prevenir que los jugadores no se expresen al no jugar, ni he sugerido ninguna forma alternativa de protesta a ningún miembro del equipo ni a ningún jugador. Cualquier sugerencia en sentido contrario es incorrecta".

Brodie Van Wagenen, gerente general de los Mets (Getty)

Ante esta contundente respuesta, Van Wagenen tuvo que salir públicamente a pedir disculpas por sus palabras, indicando que "entendí que era idea del comisario. En realidad, esta fue la sugerencia de Jeff (Wilpon, el dueño). Los jugadores tomaron su decisión, así que sentí que la sugerencia no era útil. Mi frustración con el comisario fue errónea e infundada. Pido disculpas".

Al parecer, la polémica ya ha quedado en el pasado y los Mets se preparan para enfrentar una serie de cinco partidos entre el viernes 28 y domingo 30 de agosto ante New York Yankees, en una nueva edición del tradicional Subway Series.

Lee También