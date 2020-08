La sanción de Giannis Antetokounmpo impacta a los equipos del Oeste

Giannis Antetokounmpo perdió los estribos en el partido del martes ante Washington Wizards, cuando luego de discutir con Moritz Wagner lo agredió físicamente con su cabeza, lo que hizo que la NBA deba multarlo. La Bestia Griega no sufrió una gran sanción, ya que la liga solamente le dio un juego de suspensión, justo antes del comienzo oficial de los Playoffs del 2020.

"La suspensión de un juego para Giannis Antetokounmpo costará $178,225", informó Bobby Marks, aunque el jugador de Milwaukee Bucks no es el único que sufrió en algún aspecto, ya que indirectamente puede ser crucial de cara a la postemporada debido al último encuentro de temporada regular en la burbuja de Orlando.

Los Bucks deberán enfrentarse ante Memphis Grizzlies el próximo jueves, quienes necesitan una victoria para disputar el Play-In. Sin dudas, la ausencia de Giannis incrementa considerablemente las posibilidades de que Ja Morant y compañía se hagan con el triunfo que, hace unos días parecía utópica, aún más teniendo en cuenta que la última vez que Milwaukee prescindió del MVP, cayó ante Toronto Raptors.

Si alguien se beneficia, siempre hay un perjudicado. En este caso, aquellos pueden ser Phoenix Suns y San Antonio Spurs, ya que ambos esperaban que Memphis no gane en la última jornada. No obstante, no está todo dicho porque hay un factor más: Portland Trail Blazers.

La franquicia en la que Damian Lillard no para de brillar, debe ganarle sí o sí a Brooklyn Nets, algo que no parece difícil porque la suerte de los Nets ya está echada. De darse la sorpresa, tanto Spurs y Suns mantienen una última ilusión.

