Las debilidades que mostró Portland Trail Blazers ante Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers consiguió lo que fue a buscar a Orlando. Luego de un muy mal comienzo de temporada debido a algunas bajas y bajos rendimientos individuales, los Blazers tendrán la oportunidad de definir su suerte en un mano a mano ante Memphis Grizzlies en el Play-In. No obstante, en la victoria ante Brooklyn Nets mostraron debilidades que deberán corregir.

Damian Lillard volvió a mostrar su máximo nivel. Su expresión una vez que terminó el encuentro del jueves era de un alivio absoluto, pero es notorio que culminó con el motor fundido. No es para menos, además de convertir 42 puntos, los mismos deben agregarse a los 61 del martes y los 51 del domingo. Claro está, los Blazers dependen de su base al límite, lo que no es necesariamente una ventaja.

Jacque Vaughn, entrenador de los Nets, sorprendió tácticamente a Portland, ya que implementó una presión desde mitad de cancha de a dos defensores con el propósito que Lillard no tome tiros “cómodos” lejanos. Damian los terminó tomando igual, porque puede hacerlo, pero eso no quita que el porcentaje de conversión sea siempre alto. En otras palabras, otros equipos podrían replicar esa defensa en Playoffs y, si él no está certero, los Blazers no tendrán oportunidad de ganar.

El nivel de CJ McCollum en la burbuja no fue el mejor. A diferencia de otros tiempos en los que se ponía el equipo al hombro, el escolta no ha sido determinante desde su llegada a Disney. De hecho, en el segundo tiempo ante los Nets prácticamente desapareció donde no se hizo nunca cargo de la ofensiva, a pesar de tener muchos espacios generados por la presión a su compañero.

La defensa de los Blazers viene siendo pésima. Hoy, Caris LeVert como el mismísimo Tyler Johnson que los Suns cortaron hicieron lo que quisieron en la ofensiva. Un síntoma: les convirtieron en promedio 123 puntos por juego, algo que le costará mucho si llega a la postemporada.

Por último, los Blazers habían tenido una grata sorpresa: el nivel de Gary Trent Jr., sin embargo, anoche ante Brooklyn con 16 puntos con 4-10 en tiros de tres puntos y eso que varios fueron tirando en soledad. En sus minutos debe producir más, algo que no ha podido hacer en los últimos partidos.

