Las últimas palabras de Kobe Bryant sobre Michael Jordan   

Las lágrimas de Michael Jordan durante el funeral de Kobe Bryant no eran parte de un acto programado, le salieron del corazón porque su hermano menor, así lo consideraba, dejó este mundo más pronto de lo esperado. El jugador más parecido ‘Air’ ya no estaba junto a los fanáticos de la NBA.

El legado de Kobe es y será eterno porque el espíritu competitivo de querer ser siempre el mejor lo llevó a que muchos analistas de la NBA lo catalogaron como “el jugador más parecido a Jordan”. Con cinco anillos de campeonato en Los Angeles Lakers, Bryant creo la mentalidad ‘Mamba’ que traspasó la frontera de las duelas para llegar al mundo entero.

Hace unos días te contamos que lo que se dijeron Kobe y Jordan la última vez que se enfrentaron (28 de marzo de 2003) en una duela de la NBA y en esta ocasión quisimos contarte cuáles fueron esas últimas palabras que Bryant dijo sobre Michael.

En una de las últimas apariciones en público, Kobe dijo presente en el podcast ‘All the Smoke’ con Matt Barnes y Stephen Jackson. A 18 días que Bryant falleciera, 26 de enero de 2020, ‘The Black Mamba’ habló sobre Jordan y la frustración por no alcanzar los seis campeonatos NBA de Michael.

“Me molesta, pero las cosas son lo que son ...te esfuerzas para lograr las metas y mi objetivo original era tratar de ganar ocho (campeonatos de la NBA). Y tratas, y tratas y tratas y haces lo mejor que puedes Al final del día, puedes estar conforme con los resultados de hasta donde has llegado... Es por eso que puedo estar realmente tranquilo con la carrera que he tenido porque he trabajado lo más fuerte que pude”, afirmó Kobe Bryant.