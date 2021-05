La reacción de LeBron cuando vio por primera vez a Michael Jordan: “Era como el Jesús negro”

Mientras que muchos aficionados se dedican a compararlos para definir quién es el GOAT de la NBA, ellos mismos se encargan de respetarse y elogiarse el uno al otro. LeBron James y Michael Jordan tuvieron un primer encuentro imperdible.

En su momento, Jordan prefirió no caer en comparaciones porque jugaron en épocas diferentes y aunque muchos pensarían que se tienen envidia, no es casualidad que LeBron use el número 23 en el jersey de los Lakers. Michael fue y es su ídolo en la NBA.

LeBron James creció viendo a Michael Jordan volar por los aires y hacer de lo imposible, posible en la NBA. El legado de seis campeonatos con los Chicago Bulls era la serie favorita del ‘Rey’ cuando era niño y por eso uno de sus primeros sueños era conocer en persona a ‘Air’.



“Crecí viendo a este muchacho, Michael Jordan, creo que saben algo de él. Lo veía todo el tiempo en la televisión y decían: ‘Es un jugador grandioso, espero tener la oportunidad de conocerlo. Creo que era mi tercer año en la secundaria y fui a Chicago donde él jugaba y no sabía que iba a estar ahí”, confesó LeBron durante una entrevista a ESPN.

La reacción de LeBron James cuando vio por primera vez a Michael Jordan

Y el sueño a LeBron James se le cumplió: “Cuando lo vi caminando hacia a mí era como si caminara sobre aire. Tuve que pellizcarme y dije: ‘Michael… ¿quién? Era como el Jesús negro para mí”. Respeto, admiración y reconocimiento de la estrella de Los Angeles Lakers para Jordan.

