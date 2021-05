La dura confesión de LeBron: “No creo que nunca vuelva al 100 por ciento en mi carrera”

El mundo de la NBA se paralizó por un instante porque la noticia lo ameritaba: LeBron James regresaba a Los Angeles Lakers tras 20 juegos por un esguince alto en el tobillo derecho. ‘El Rey’ no la pasó nada bien, pero era normal porque nunca había tenido una incapacidad tan larga.

En el regreso de LeBron a las canchas de la NBA, los Lakers perdieron con Sacramento Kings por 110 a 106 y una vez acabó el juego del viernes 30 de abril la palabra más esperada era la del ‘Rey’. James empezó a revelar que la lesión que sufrió en el tobillo fue más allá de ser un esguince.

Durante el juego entre Lakers y Kings, LeBron sintió tensión en el tobillo y claro, era normal, porque desde aquel sábado 20 de marzo era la primera ocasión en la que volvía hacer movimientos de una contienda de baloncesto profesional en la NBA.

“Ha sido una urgencia regresar desde que me lesione. No se imaginan los minutos y horas por día en los que tuve tratamiento y fue mucho más de lo que dormí. Desde las últimas seis semanas es lo que he estado haciendo porque tenía urgencia de volver a jugar”, afirmó LeBron y lo más duro estaba por venir.

La confesión de LeBron James sobre la gravedad de su lesión en los Lakers

“Volver al 100 por ciento es imposible. No creo que nunca vuelva al 100 por ciento en mi carrera, pero me siento cómodo de saber que puedo volver a la cancha para ayudar a mi equipo a que gane (…) Para mí fue horrible, estuve estresado como nunca antes lo había estado”, confesó LeBron James sobre la lesión que tuvo con Los Angeles Lakers.

