Los Angeles Lakers vuelve a contar con sus máximas figuras para partido clave

Este fin de semana, Los Angeles Lakers tendrá dos partidos claves para buscar clasificar directamente a los Playoffs en la National Basketball Association (NBA) y así evitar el play-in clasificatorio, para los cuales podrá contar de vuelta con dos de sus máximas figuras, LeBron James y Anthony Davis.

Con el claro objetivo de sacarse de encima la opción de disputar un juego decisivo ante Stephen Curry y los Golden State Warriors, en el actual campeón de la competición, han optado por activar a sus jugadores más importantes, sumado a ellos, el alemán Dennis Schröder.

Así lo ha confirmado el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, quien anunció en conferencia de prensa que para el partido de este sábado, visitando a Indiana Pacers, contarán en su alineación con LeBron, Davis y Schröder, quienes han debido lidiar con lesiones de diversa consideración.

Los Lakers buscarán clasificar directamente a Playoffs



Uno de los jugadores destacados de los laguneros, como Davis, quien ya superó sus molestias en el tendón de Aquiles, aseguró en la previa que "pasé por algunas cosas durante la práctica, no todo, pero trabajé un poco. Me sentí bien, me sentí genial hoy".

Por su parte, el entrenador Vogel indicó al respecto que "cada vez que has tenido jugadores que han estado fuera por mucho tiempo y están regresando a jugar, siempre será un poco imperfecto, así que cuantos más minutos consigamos a esos muchachos, mejor será para nosotros, en términos del periodo de reajuste. Entonces, si somos capaces de hacer eso, sería genial".

Los Lakers están obligados a ganar, no sólo esta jornada ante Pacers, sino que el domingo a New Orleans Pelicans, y esperar que Portland Trail Blazers pierda este domingo con Denver Nuggets para quedarse con el ahora deseado sexto puesto de la Conferencia Oeste.

