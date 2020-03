Lo confirmó su hijo: Hugo Gatti tiene coronavirus

Hace unos días, Hugo Orlando Gatti fue internado y se le hicieron los estudios para ver si estaba afectado por el Covid-19.

Hoy, su hijo Lucas Cassius dialogó con Infobae y confirmó que su padre se contagió de la pandemia. Ahora está en una clínica de Madrid, la ciudad más comprometida de España.

“Ingresó por un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causada por este virus. Entró bastante jodido, pero nos dijeron que está estable. Mejor de como ha entrado. Estamos esperando que se recupere, que se siga mejorando. Esperamos que termine esta locura”, comentó.

Con 75 años, el histórico arquero argentino es grupo de riesgo, sumado a eso algunos problemas cardíacos que tuvo hace unos años.

“No se sintió bien y considerando que hace dos años le pusieron dos stent, decidimos internarlo. Hay que esperar que la evolución sea favorable y que se vaya sintiendo mejor”, completó Lucas.

En el último tiempo, el exfutbolista tomó un rol más miediático en El Chiringuito, programa muy reconocido de la TV española.

Allí, en 2018, había contado ocmo el presidente del Real Madrid fue clave para que pueda seguir viviendo: "Me salvó la vida Florentino Pérez. Me quería acordar los nombres de mis hijos y no me acordaba. Nunca sentí nada, tenía dos arterias tapadas y el corazón parece que no bombeaba. Dios me iluminó con Florentino: mi hijo Lucas lo llamó y me internó".

Esperemos salga de esta también.

