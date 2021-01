Sigue la guerra en Los Angeles: Montrezl Harrell destruyó a los Clippers

Los Angeles Lakers y Clippers fueron los protagonistas del movimiento más resonante de la temporada baja. Montrezl Harrell entendió que debía cambiar de equipo y aceptó una baja oferta por parte del equipo de LeBron James y compañía, buscando conseguir el anillo NBA y poder jugar de una manera diferente.

Harrell, al igual que en Los Angeles Clippers, sigue siendo el sexto hombre del equipo y no se ha convertido en un elemento titular, algo que posiblemente podría haber conseguido en otro destino. No obstante, el juego que propone Frank Vogel es diferente, ya que además cuenta con jugadores de distintos estilos y cada uno de ellos detrás de la enorme figura de LeBron.

El interno fue consultado sobre por qué tomó la decisión de cambiar de equipo en la ciudad y, en una sorprendente respuesta, Harrell advirtió que en los Lakers “están jugando al básquet”, lo que lleva a pensar que en los Clippers eso no estaba sucediendo. Sin dudas, no estaba conforme con cómo se desarrollaron las cosas allí.

Montrezl Harrell atacó a Los Angeles Clippers

“Realmente es solo poder jugar mi juego y no que me digan y me quede sentado, 'Siempre tienes que ser esto, esto o esto'. Ha sido el sistema en el que he estado jugando durante un tiempo. Tiene que ser de tres, bandejas o saquemos tiros libres. Pero eso no es así aquí”, comenzó declarando Montrezl en diálogo con Lakers Daily.

Por último, llegó la frase que sentenció todo: “Ellos juegan al estilo del juego de todos y no estamos mirando a nadie que diga 'Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello', hombre. Jugamos baloncesto aquí. Es un juego que fluye libremente”, culminó.

