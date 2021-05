Los cinco rivales más fáciles para Los Angeles Lakers en los Playoffs NBA 2021

Los Angeles Lakers están navegando por una serie de aguas turbias que los tienen en puestos de Play-In y de cara a los Playoffs, el portal especializado Fadeaway World planteo los mejores cinco rivales para que LeBron James y compañía no pasen apuros en vísperas a llegar a las Finales NBA.

En el quinto lugar aparecen los Portland Trail Blazers, quienes a pesar de tener dos jugadores estelares como Damian Lillard y CJ McCollum, serían un rival ideal para los Lakers por el historial que tuvieron en los Playoffs NBA 2020: cayeron por 1-4 con el equipo de Los Angeles.

Los Dallas Mavericks son el cuarto rival más fácil que le puede tocar a los Lakers por la sencilla, pero fuerte razón que es un equipo liderado por Luka Doncic en soledad. Con la intermitencia de Kristaps Porzingis por lesiones, si el base es el único líder del equipo no representaría una amenaza seria para lo profundidad de unos Lakers con LeBron y Anthony Davis sanos.

New Orleans Pelicans sin Zion Williamson, rival ideal para Lakers

Con un Zion Williamson lesionado y la difícil posibilidad de entrar a Playoffs, son 11 a un juego y medio del último puesto del Play-In (10), en el caso que ocurra el milagro de ver a los Pelicans disputando el acceso a Postemporada serían el tercer candidato ideal para que los Lakers no pasen apuros.

San Antonio Spurs no sería amenaza para Los Angeles Lakers

La estrella de los San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, no ha podido vencer una sola vez a LeBron James en Playoffs y la edición 2020-21 no sería la excepción al ser catalogado como el segundo rival más fácil que le puede tocar a los Lakers. Con Patty Mills y Rudy Gay no alcanza.





Memphis Grizzlies, el rival más fácil para los Lakers en Playoffs NBA 2021

Duelo por duelo, la competitividad de los Memphis Grizzlies edición 2020-21 no le haría ningún daño a Los Angeles Lakers en Playoffs. LeBron Jamres y Anthony Davis son superiores a Kyle Anderson y Jaren Jackson Jr. La batalla en la pintura la ganaría Andre Drummond sobre Jonas Valanciunas, mientras que la defensa de Dennis Schroder se impondría a Ja Morant y el único duelo más o menos parejo sería el de Kentavious Caldwell-Pope vs. Dillon Brooks.

