Las leyendas del deporte que apoyan a Donald Trump en las elecciones

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden están en marcha y algunas leyendas del deporte no han dudado en manifestar su apoyo al actual presidente de Norteamérica. Figuras destacadas de la NBA, NFL, MLB y UFC, hacen parte de este listado.

Estas leyendas del deporte que apoyan a Donald Trump en algún momento de sus carreras manifestaron ser amigos, conocidos o simplemente simpatizantes del presidente de Estados Unidos. Sin temor a la polémica, seguramente sus votos no serán por Joe Biden.

A pesar del odio y rencor que existe en el mundo del deporte norteamericano por la forma de gobernar de Donald Trump en Estados Unidos, hay grandes celebridades deportivas que apoyan al presidente y aquí te destacamos a las ocho más importantes. ¡Un ranking imperdible!

Tom Brady – Quarterback de la NFL

Tom Brady es una de las leyendas del deporte que apoyan a Donald Trump. “Donald es un buen amigo mío. Lo conozco desde hace tiempo y siempre apoyo a mis amigos”, dijo en su momento Brady. Tom confesó tener una gorra con el lema de la primera campaña de Trump: ‘Make America Great Again’.

Dennis Rodman – Exjugador de la NBA

Otra de las leyendas del deporte que apoyaron al presidente de Estados Unidos en la primera campaña fue el cinco veces ganador de títulos NBA, Dennis Rodman. “Donald Trump ha sido un gran amigo durante muchos años. ¡No necesitamos otro político, necesitamos un hombre de negocios como el Sr. Trump! Trump 2016”, trinó Rodman el 24 de julio de 2015.

Myke Tyson – Boxeador

La leyenda del boxeo, Myke Tyson, que hace unos meses anunció que volverá del retiro para una pelea de exhibición es otro de los deportistas famosos que apoya a Donald Trump desde su primera campaña presidencial en Estados Unidos. “Si puedo convencer a 200 mil personas o más de que voten a Trump, lo haré”, afirmó Tyson en su momento.

Conor McGregor – Luchador de la UFC

Un elogio por aquí y otro por allá. Conor McGregor llenó de elogios a Donald Trump en enero de 2020 diciendo que “quizás es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”, mientras que el mandatario norteamericano felicitó al luchador irlandés por el nocaut a Donald Cerrone.

Hulk Hogan – Exluchador de la WWE

El apoyo del legendario exluchador de la WWE, Hulk Hogan, para Donald Trump fue tal que se animó a decir que quería ser su vicepresidente. “Este país necesita que lo despabilen. Hay que llevarlo a su verdadera esencia y Donald Trump está haciendo eso”, afirmó Hogan en agosto de 2015.

Terrell Owens – Exreceptor de la NFL

La relación entre Terrell Owens y Donald Trump ha sido de ida y vueltas, pero antes de la primera elección como presidente de Estado Unidos manifestó que “esto puede ser lo que necesita el país. Trump es un tipo que no va a tolerar la basura”. ¿Lo apoyará en estas votaciones?

Mariano Rivera – Exlanzador de New York Yankees

Uno de las leyendas de los deportes en Estados Unidos que no ha tenido problemas en defender y elogiar a Donald Trump es el exlanzador de la MLB y de los New York Yankees, Mariano Rivera. “Era amigo mío antes de convertirse en presidente. Entonces, porque es presidente, ¿le daré la espalda? No. Lo respeto”, sostuvo Rivera en julio de 2019.

