Actualizado: los jugadores de la NBA que tienen Coronavirus

Es una situación que va cambiando día a día, pero que con los cuidados pertinentes se podrá superar de buena manera. Una vez se confirmó el primer caso de un jugador de la NBA contagiado con Coronavirus se suspendió la Liga de manera temporal.

Con el propósito de mantenerlos informados, les traemos la lista de los jugadores de la NBA, que hasta el momento, fueron diagnosticados con Coronavirus. Recordemos que ellos son deportistas de alto rendimiento por lo que se daría una pronta recuperación.

Rudy Gobert

Rudy Gobert.

El pívot de los Utah Jazz fue el primer caso de Coronavirus en la NBA y por ese motivo se detuvo la actividad el miércoles 11 de marzo.

Donovan Mitchell

Donovan Mitchell.

El escolta es compañero de Gobert en los Utah Jazz y fue el segundo caso de Covid-19 en la NBA. “Gracias a todo el mundo que me ha contactado desde que se supo en las noticias mi positivo en el test”, escribió Mitchell.

Christian Wood

Christian Wood.

El ala pívot de los Detroit Pistons fue el tercer jugador que dio positivo para Coronavirus y se especula que el contagió se dio cuando enfrentó a los jugadores del Utah Jazz.

Kevin Durant y tres jugadores más de los Brooklyn Nets

Kevin Durant.

En total cuatro jugadores de los Brooklyn Nets fueron contagiados del Covid-19. “Que todo el mundo tenga cuidado y guarde cuarentena, superaremos esto”, afirmó Kevin Durant al enterarse que fue uno de los casos positivos de Coronavirus. Solo el nombre de Durant se hizo oficial, mientras que los nombres de los otros tres NBA no se han dado a conocer.

Un jugador de los Denver Nuggets

Se confirmó un positivo para Covid-19 en los Denver Nuggets, pero no se dio a conocer el nombre del jugador.

Tres jugadores de los Philadelphia Seventy Sixers

En el equipo de Philadelphia también se confirmaron tres casos y por cuestiones de privacidad no se dieron a conocer las identidades de los jugadores.

Dos jugadores de los Angeles Lakers

Se dio a conocer la noticia de manera oficial que dos jugadores de los Angeles Lakers dieron positivo para Coronavirus. No dieron a conocer los nombres, pero si descartaron al pívot JaVale McGee.

Marcus Smart

Marcus Smart.

El mismo jugador de los Boston Celtics confirmó que tiene Coronavirus. “Tenemos que tomarnos esto con la más estricta seriedad, tiene que ser la prioridad de las autoridades sanitarias. Yo no tengo síntomas y me siento bien, pero esto no es ninguna broma y hay que tomarlo en serio”, publicó el escolta, en sus redes sociales.

