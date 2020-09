¿Brady llevará a los Bucs al Super Bowl LV? Esto dicen las casas de apuestas

No hay ninguna duda que los fanáticos de la NFL verán con otros ojos a los Tampa Bay Buccaneers en la temporada 2020 por la llegada del mariscal de campo más ganador de la historia con seis Super Bowls: Tom Brady. Sin embargo, las casas de apuestas y los expertos no lo consideran como los favoritos para estar en el Super Bowl LV.

Y el inicio no será fácil. Josh Alper, de Pro Football Talk, ve favoritos a New Orleans Saints por 3.5 puntos en el juego que tendrán la Semana 1 contra los Buccaneers. Llegar a decir que Brady no es favorito en un encuentro de la NFL no pasaba hace cinco años.

La última ocasión en la que Brady no fue favorito para las casas de apuestas se dio en la Semana 2 contra Buffalo Bills en 2015, cuando todavía jugaba para New England Patriots. Eso quiere decir que el quarterback de los Bucs cortó una racha de 74 aperturas consecutivas en las que partió como el candidato a ganar el juego de la Semana 1.

Ahora vamos a lo importante. ¿Qué posibilidades le dan las casas de apuestas a los Buccaneers de Tom Brady para llegar al Super Bowl LV? Según Caesar Sportsbook, los Bucs son un favorito de 12 a 1 para no solo llegar al Super Tazón, sino también para ganar el trofeo Vince Lombardi.

Por su parte, DraftKings maneja un 22% del dinero total apostado como posibilidad que los Tampa Bay Buccaneers ganen el Super Bowl. Así que si pensabas que lo mejor de Tom Brady había pasado estabas equivocado porque las casas de apuestas los siguen teniendo como un contendiente fuerte.

