Previa NFL 2020, Tampa Bay Buccaneers: la resurrección del QB más ganador de la historia

No habrá otro equipo que tenga más reflectores encima al inicio de la temporada 2020 de la NFL que los Tampa Bay Buccaneers. La llegada de Tom Brady, el mariscal de campo más ganador de la historia con seis Super Bowls, pondrá los ojos de los aficionados y analistas en los Bucs.

Con una de las ofensivas más completas de la NFL, los aficionados de los Buccaneers confían en Tom Brady y Rob Gronkowski, entre otros grandes jugadores que tienen, para volver a la postemporada después de 13 años: desde el 2007 no clasifican a los Playoffs.

La fórmula para llegar al Super Bowl LV

Según Raúl Allegre, analista de la NFL, la fórmula ideal para que un equipo llegue al Super Bowl es lograr una gran dupla conformada por un head coach brillante y un quarterback talentoso. Estas dos características se hacen presente en los Buccaneers con Bruce Arians y Tom Brady.

Algunos analistas se animan a decir que Brady tendrá el mejor arsenal ofensivo de su carrera y con un declive que todavía no se hace evidente a los 43 años, el quarterback de los Buccaneers contará con la experiencia de Arians más la agresividad de la defensa, que viene en franco progreso, para ir encontrando la fórmula ideal en el objetivo de llegar al Super Bowl LV.

El calendario 2020 de los Buccaneers

Las casas de apuestas hicieron sus pronósticos y según los datos recopilados por el portal Sharp Football Stats, el calendario 2020 de los Buccaneers es el número 11 más fácil de la NFL. Mientras que, si se analiza el nivel de la temporada pasada de los rivales que enfrentarán los Bucs, el cronograma de partidos de la organización de Tampa Bay es el 16 más accesible de la Liga.

Calendario de los Buccaneers

Los Buccaneers iniciarán la temporada regular en calidad de visitantes contra los New Orleans Saints el domingo 13 de septiembre a las 16:25 ET en el Mercedes-Benz Superdome. Mientras que el debut de Brady en Raymond James Stadium será con el juego de la semana 2 vs. Carolina Panthers el domingo 20 de septiembre a las 14:00 ET.

Los cinco mejores partidos del calendario de los Buccaneers

La División Sur de la Conferencia Nacional tendrá unos auténticos duelos estelares de quarterbacks con la llegada de Brady y el primero de estos se verá en el debut de los Buccaneers en la temporada 2020 contra los Saints en la semana 1. El segundo gran juego de los Bucs llegará en la semana 6.

El domingo 18 de octubre los Buccaneers se medirán ante los Green Bay Packers a las 16:25 ET en lo que será el tercer enfrentamiento en la historia entre Aaron Rodgers y Tom Brady. La semana 9 trae el tercer mejor partido del calendario de los Bucs cuando enfrenten por segunda vez en la temporada a los Saints el domingo 8 de noviembre a las 20:20 ET.

¿Quién no quiere ver un duelo entre Patrick Mahomes y Brady? Ese juego se dará en la semana 12 cuando los Buccaneers enfrenten a Kansas City Chiefs el domingo 20 de noviembre a las 16:25 ET. El último enfrentamiento que no puedes perderte del calendario 2020 de los Buccaneers se dará en la semana 17 contra otro duro rival de división: Atlanta Falcons.

A esa altura se pueden estar definiendo un lugar en los Playoffs o una buena ubicación en la Postemporada, por ese motivo el duelo del domingo tres de enero de 2021 a las 14:00 ET será imperdible. ¡Buccaneers y Falcons se sacarán chispas!

Altas de los Buccaneers para la temporada 2020

Sin lugar a duda, el principal refuerzo de los Buccaneers es el mariscal de campo más ganador de la historia: Tom Brady. El QB firmó por dos años a cambio de $50 millones de dólares. Otra incorporación estelar es el ala cerrada Rob Gronkowski, quien volvió del retiro para jugar en Tampa Bay.

Otros nombres importantes que llegaron a los Bucs fueron Joe Haeg (OT) y dos corredores de calidad y experiencia como LeSean McCoy y Leonard Fournette. Los Buccaneers incorporaron bien y tendrán buenas piezas para dar espectáculos en los emparrillados.

Aquí puedes consultar los últimos movimientos de los Buccaneers.

Bajas de los Tampa Bay Buccaneers para la temporada 2020

Las principales bajas de los Buccaneers para la temporada 2020 pasan por cinco nombres: el quarterback James Winston llegó a un acuerdo con los Saints, mientras que Beau Allen (DT) se fue para los New England Patriots. Uno de los jugadores que más podrían extrañar los Bucs sería Carl Nassib.

El defensive end llegó a un acuerdo para irse a Las Vegas Raiders a cambio de $25.25 millones de dólares por tres años. Otras dos bajas importantes de los Buccaneers para la temporada 2020 son el receptor Breshad Perriman y el corredor Peyton Barber, quienes firmaron con New York Jets y Washigton Football Team, respectivamente.

Las bajas de los Buccaneers por coronavirus

Los Tampa Bay Buccaneers tendrán dos bajas para la temporada 2020 de la NFL porque estos jugadores optaron por no jugar debido a la pandemia del coronavirus: Donovan Smith y Brad Seaton, ambos son tackles ofensivos.

Formación ofensiva de los Buccaneers

La ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers es una de la mejores de la NFL, de eso no hay dudas. A un arsenal ofensivo envidiable que tiene como principales receptores a Mike Evans y Chris Godwin llega el talento y experiencia de un QB como Tom Brady. El quarterback estará acompañado por un gran grupo de ala cerradas (Cameron Brate, O.J. Howard y Gronkowski) y corredores (LeSean McCoy, Ronald Jones y Leonard Fournette).

Formación ofensiva de los Buccaneers

Formación defensiva de los Buccaneers

Una de los mejores refuerzos de la defensiva de los Buccaneers para la temporada 2020 fue la continuidad del coordinador defensivo Todd Bowles, quien cambió a una formación 3-4 que mostró evolución y agresividad. Los nombres a seguir son Ndamukong Suh y Vita Vea en una alineación que iniciaría así la presente campaña de la NFL.

Formación defensiva de los Buccaneers

¿Los Buccaneers jugarán con público en la temporada 2020?

La decisión que tomaron los Tampa Bay Buccaneers fue que por lo menos en los dos primeros juegos como local de la temporada 2020 no contarán con aficionados debido a la pandemia del coronavirus. El posible debut con público de Tom Brady en el Raymond James Stadium sería hasta la semana 4 cuando los Bucs enfrenten a Los Angeles Chargers el domingo 4 de octubre a las 14:00 ET.

Los pronósticos de las casas de apuestas

La casa de apuestas Caesars Sportsbook le da a los Tampa Bay Buccaneers la segunda probabilidad más alta para que ganen la NFC Sur. Con una línea de +150 solo son superados por los Saints, mientras que para ganar la Conferencia Nacional le dan una línea de +550.

Por otra parte, Sports Caliente MX le da una línea a los Buccaneers de ganados y perdidos de 9.5 pagando -154 a las altas, y +110 a las bajas. Todo más que listo para que inicie la era de Tom Brady en los Bucs, ¿será el año de la resurrección del QB más ganador de la historia?

