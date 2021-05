Pese a estar vacunado: New York Yankees pierde a figura por Coronavirus

No es la primera vez que vemos en el deporte en Estados Unidos casos positivos de Coronavirus, pese a haber recibido las dosis completas de la vacuna contra el COVID-19, hecho que le ocurrió al segunda base venezolano Gleyber Torres, de los New York Yankees.

Resulta que este miércoles, en la previa al partido en Florida ante Tampa Bay Rays, el pelotero fue sacado por precaución de la alineación titular por el manager Aaron Boone, debido a que fue detectado el virus en un examen realizado, pese a no tener síntomas.

Por medio de un comunicado oficial, los Yankees informaron que "Torres es el octavo jugador, entrenador o miembro del personal de la institución que da positivo esta semana. Todos los positivos van recuperándose, porque son personas que estaban completamente vacunadas".

Nuevo caso de Coronavirus en Yankees pese a estar vacunados



Entre los detalles que se han conocido respecto a los afectados por la pandemia en los Bombarderos del Bronx, además del sudamericano, se conoce los nombres de tres personas: el coach de pitcheo Matt Blake, el coach de tercera base Phil Nevin y el coach de primera base Reggie Willits, además de cuatro miembros del staff de viaje.

Producto de la baja de Torres, los Yankees debieron traer de vuelta a su plantel principal al tercera base dominicano Miguel Andújar, quien actualmente milita en la sucursal triple A de los mulos, tras dos temporadas para el olvido en 2019 y 2020, sumado a que fue sobrepasado, entre otros, por el colombiano Gio Urshela.

Gleyber Torres ante Tampa Bay Rays (Getty)

El otro caso de vacunados con COVID-19 en el deporte de Estados Unidos



La situación del venezolano aparece una semana después de que se produjera un caso positivo de Coronavirus en el deporte estadounidense, pese a ser vacunado a finales de marzo, como es el jugador de Golden State Warriors, Damion Lee.

"Esencialmente este fue un caso excepcional, me sentí como si me hubiera atropellado un automóvil. Como si me hubieran atropellado dos automóviles a la vez en cada paso que daba. Me dolía todo. Sentí como si tuviera un peso en el pecho durante un par de días, como si simplemente era difícil respirar", indicó el astro de la NBA.

