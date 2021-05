A pesar de la vacuna: figura de Golden State Warriors dio positivo por Coronavirus

En el peor momento posible y en medio de su lucha por meterse en el play-in clasificatorio para los Playoffs en la National Basketball Association (NBA), ha recibido un baldazo de agua fría Golden State Warriors, y en especial su máxima figura Stephen Curry, ya que una persona muy cercana a él ha dado positivo por Coronavirus.

Se trata del escolta Damion Lee, de 28 años, quien pese a haber recibido las dosis completas de vacunas contra el COVID-19 en marzo pasado, hace dos semanas comenzó a sentir los síntomas propios de la enfermedad, incluidos dolor de cabeza, escalofríos, estornudos, congestión, dolores corporales y una "niebla mental".

Así lo manifestó el jugador de los Warriors en la previa al juego de este jueves, donde derrotaron por 118-97 a Oklahoma City Thunder, donde expresó que "di positivo por COVID hace unas dos semanas, recibí la vacuna a mediados o finales de marzo, pero esencialmente este fue un caso excepcional".

Sufren los Warriors por el Coronavirus



Es tan excepcional lo ocurrido con Lee, que es una de las casi seis mil personas que dieron positivo en la prueba del Coronavirus después de pasar por el proceso de vacunación completo en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Stephen Curry y su cuñado, Damion Lee (Getty)

"Me sentí como si me hubiera atropellado un automóvil. Como si me hubieran atropellado dos automóviles a la vez en cada paso que daba. Me dolía todo. Sentí como si tuviera un peso en el pecho durante un par de días, como si simplemente era difícil respirar", aseguró el jugador de los Warriors.

Las opciones de Warriors de llegar al play-in



Respecto de cuándo podrá volver a jugar, Lee comentó que ahora deberá someterse, a más tardar este lunes, a una radiografía de tórax y una variedad de otras pruebas, mientras que el cuerpo médico revisa su recuperación, aunque no puede regresar a las canchas en el corto plazo.

En lo deportivo, cabe recordar que los Warriors se ubican en el octavo puesto de la Conferencia Oeste, con un récord positivo de 34 triunfos y 33 derrotas, y actualmente estarían llegando al play-in, donde se medirían con Portland Trail Blazers por un lugar en los NBA Playoffs 2021.

